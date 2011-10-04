Экономический форум должен определить приоритеты развития Дальнего Востока

ХАБАРОВСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Говоря о значении Дальневосточного экономического форума, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что такие форумы позволяют на широкой площадке обсудить проблемы дальневосточного региона, которые касаются всех наших территорий.

«Мы ждем выработки предложений по вопросам, общим для всех наших территорий, - сказал хабаровский губернатор. - Мы ждем, что после обсуждения наши предложения будут услышаны и будут приняты соответствующие меры. Это главное ожидание всех участников экономического форума. Минрегионразвития РФ является сегодня таким органом, который не только нас слышит, но и помогает решить многие проблемы. Могу сказать, что деньги, которые было секвестировались, сегодня начинают возвращать регионам Дальнего Востока».

По словам Вячеслава Шпорта, дальневосточники должны внимательно посмотреть, какие проекты более важны, и направить эти средства на приоритетные напрвления.

«У нас есть проекты, которые мы широко предлагаем иностранным инвесторам, - сказал Вячеслав Шпорт. – Одно из основных направлений – это особая портовая зона в районе Советская Гавань, где есть уже предварительно отобранные резиденты, желающие работать там. Есть проекты по глубокой переработке древесины, другие инфраструктурные проекты, которые касаются строительства гостиниц, выставочных комплексов. Эти проекты уже у нас отработаны и можем их отдать иностранным компаниям на реализацию».