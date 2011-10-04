vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2011, 01:27

Published 4 октября 2011, 01:27

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Экономический форум должен определить приоритеты развития Дальнего Востока

4 октября 2011, 01:27
Губернатор Хабаровского края прокомментировал первые выступления на форуме

ХАБАРОВСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Говоря о значении Дальневосточного экономического форума, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что такие форумы позволяют на широкой площадке обсудить проблемы дальневосточного региона, которые касаются всех наших территорий.
«Мы ждем выработки предложений по вопросам, общим для всех наших территорий, - сказал хабаровский губернатор. - Мы ждем, что после обсуждения наши предложения будут услышаны и будут приняты соответствующие меры. Это главное ожидание всех участников экономического форума. Минрегионразвития РФ является сегодня таким органом, который не только нас слышит, но и помогает решить многие проблемы. Могу сказать, что деньги, которые было секвестировались, сегодня начинают возвращать регионам Дальнего Востока».
По словам Вячеслава Шпорта, дальневосточники должны внимательно посмотреть, какие проекты более важны, и направить эти средства на приоритетные напрвления.
«У нас есть проекты, которые мы широко предлагаем иностранным инвесторам, - сказал Вячеслав Шпорт. – Одно из основных направлений – это особая портовая зона в районе Советская Гавань, где есть уже предварительно отобранные резиденты, желающие работать там. Есть проекты по глубокой переработке древесины, другие инфраструктурные проекты, которые касаются строительства гостиниц, выставочных комплексов. Эти проекты уже у нас отработаны и можем их отдать иностранным компаниям на реализацию».

Лев Звенигородский

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика