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Posted 4 октября 2011, 00:20

Published 4 октября 2011, 00:20

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Клиенты Сбербанка в Приморье получат 20%-ную скидку на покупки в "Домотехнике"

4 октября 2011, 00:20
Совместная акция приурочена к 170-летию Сбербанка России и 20-летию сети магазинов "Домотехника"

ВЛАДИВОСТОК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 3 октября 2011 года клиенты Сбербанка России в Приморье получают уникальную возможность покупать товары в сети магазинов «Домотехника» со скидкой в 20%. Для этого необходимо единовременно приобрести банковский продукт или услугу на общую сумму 10 000 рублей и более в любом отделении Сбербанка на территории Приморского края. Причем вид продукта значения не имеет – это может быть вклад, кредит, обезличенный металлический счет, слитки и монеты из драгоценных металлов, денежный перевод, аренда сейфовой ячейки и т.д. Акция продлится до 30 ноября 2011 года.
При приобретении продукта в банке клиенту выдается купон, предъявление которого даст право на дисконт. Купон может быть активирован в любом магазине сети «Домотехника». 20%-ная скидка предоставляется разово: товар автоматически становится дешевле на 12%, а оставшиеся 8% зачисляются на бонусную карту и могут быть использованы позднее. Если у клиента нет бонусной карты, она заводится прямо на месте покупки при наличии документа, удостоверяющего личность. Количество купонов ограничено!
– В год 170-летия банка мы с радостью дарим подарки нашим клиентам и партнерам, – рассказывает заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России Алексей Зарубин. – Продукты Сбербанка пользуются большим спросом у населения края, а теперь наших клиентов еще и ожидает дополнительный приятный бонус, который добавит позитивных эмоций.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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