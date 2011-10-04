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Posted 3 октября 2011, 22:52

Published 3 октября 2011, 22:52

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

С праздником, приморские педагоги!

3 октября 2011, 22:52
5 октября – Международный День учителя

ВЛАДИВОСТОК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА — 5 октября Приморье вместе со всей Россиией отметит День учителя. Первым с праздником педагогов края поздравил губернатор Приморья Сергей Дарькин: «Уважаемые педагоги Приморья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным Днем учителя! Приморье гордится своими учителями. Вы даете хорошее, конкурентоспособное образование. Это доказывают успехи приморской молодежи на самых престижных образовательных олимпиадах, краевых, российских и международных конкурсах.
Сегодня наше, приморское образование – остается одним из самых лучших в стране. Мы стараемся не только сохранить все хорошее, что было в советской школе, но и активно внедряем современные технологии, приобретаем новое оборудование, создаем все условия для безопасности учебного процесса.
Уверен, сегодня государство и общество также должны сделать все, чтобы поднять социальный статус и престиж учительства, создать достойные условия труда и жизни. Администрация Приморского края ставит эти задачи в число приоритетных. В этом году мы сделали большой шаг в этом направлении: с 1 сентября зарплаты всех педагогов Приморья увеличились на 30 процентов. Убежден, что это правильное и нужное решение. И хороший стимул для всех работников школ повышать профессиональное мастерство, работать творчески, новаторски, выводить отечественную педагогику на новый качественный уровень.
Благодарю вас, уважаемые педагоги, за ваш профессионализм, мудрость, терпение, преданность профессии и детям.
Желаю счастья, здоровья, благополучия, внимательных и благодарных учеников!
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин», - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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