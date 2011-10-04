В Арсеньеве прошел 9-й туристический слет студенческой и рабочей молодежи

Организатор проведения этого мероприятия, которое уже стало традиционным, - отдел по молодежной политике администрации Арсеньевского городского округа. По словам начальника отдела Валерия Павлова, организаторы преследовали несколько целей – возрождение туристических традиций среди молодежи города, привлечение рабочей и студенческой молодежи к занятию активными видами спорта и отдыха, формирование здорового образа жизни.

Слет проходил на базе «Бодрость», где собрались представители команд авиакомпании «Прогресс», филиала ДВФУ (этот вуз был представлен двумя командами), колледжа ДВФУ, лицея № 32, команда «Молодая гвардия».

В программу соревнований вошли конкурс визитных карточек и боевых листков. Ну а главными моментами слета стали, кончено же, состязания в туристической технике. Участники команд разводили костры, демонстрировали свои умения в вязке узлов, переносили «пострадавшего». Совсем непросто было преодолеть навесную переправу или пройтись по бревну. В программу вошла и общекомандная туристическая эстафета. За всеми этапами соревнований наблюдала судейская коллегия под председательством Вячеслава Люлина.

В итоге после нелегкой борьбы первое место одержала самая спортивная и дружная команда авиакомпании «Прогресс». Второе и третье места разделили между собой команды филиала и колледжа Дальневосточного федерального университета.

Все призеры и участники были награждены грамотами и ценными подарками, сообщила пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

