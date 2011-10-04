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Posted 4 октября 2011, 06:24

Published 4 октября 2011, 06:24

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Арсеньеве прошел 9-й туристический слет студенческой и рабочей молодежи

4 октября 2011, 06:24
Победу одержала команда авиакомпании "Прогресс"

ВЛАДИВОСТОК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Девятый туристический слет студенческой и рабочей молодежи прошел в Арсеньеве.

Организатор проведения этого мероприятия, которое уже стало традиционным, - отдел по молодежной политике администрации Арсеньевского городского округа. По словам начальника отдела Валерия Павлова, организаторы преследовали несколько целей – возрождение туристических традиций среди молодежи города, привлечение рабочей и студенческой молодежи к занятию активными видами спорта и отдыха, формирование здорового образа жизни.
Слет проходил на базе «Бодрость», где собрались представители команд авиакомпании «Прогресс», филиала ДВФУ (этот вуз был представлен двумя командами), колледжа ДВФУ, лицея № 32, команда «Молодая гвардия».
В программу соревнований вошли конкурс визитных карточек и боевых листков. Ну а главными моментами слета стали, кончено же, состязания в туристической технике. Участники команд разводили костры, демонстрировали свои умения в вязке узлов, переносили «пострадавшего». Совсем непросто было преодолеть навесную переправу или пройтись по бревну. В программу вошла и общекомандная туристическая эстафета. За всеми этапами соревнований наблюдала судейская коллегия под председательством Вячеслава Люлина.
В итоге после нелегкой борьбы первое место одержала самая спортивная и дружная команда авиакомпании «Прогресс». Второе и третье места разделили между собой команды филиала и колледжа Дальневосточного федерального университета.
Все призеры и участники были награждены грамотами и ценными подарками, сообщила пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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