Во Владивостоке ликвидировали пожар

Спустя 8 минут к месту пожара прибыли и приступили к тушению первые пожарные расчеты. Огнем были полностью охвачены прихожая и кухня квартиры на общей площади 15 кв.м. В ходе тушения из горящей квартиры пожарные вынесли пострадавшего мужчину 1941 года рождения и оказали ему первую медицинскую помощь. С ожогами рук и отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован в ожоговый центр. В 9 часов 15 минут пожар был локализован, а в 10 часов 24 минуты полностью ликвидирован.