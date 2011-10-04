Во Владивостоке ликвидировали пожар

Posted 4 октября 2011, 02:16
Published 4 октября 2011, 02:16
Modified 17 сентября 2022, 12:39
Updated 17 сентября 2022, 12:39
ВЛАДИВОСТОК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА — 3 октября в 8 часов 51 минуту в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Сахалинская города Владивостока.
Спустя 8 минут к месту пожара прибыли и приступили к тушению первые пожарные расчеты. Огнем были полностью охвачены прихожая и кухня квартиры на общей площади 15 кв.м. В ходе тушения из горящей квартиры пожарные вынесли пострадавшего мужчину 1941 года рождения и оказали ему первую медицинскую помощь. С ожогами рук и отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован в ожоговый центр. В 9 часов 15 минут пожар был локализован, а в 10 часов 24 минуты полностью ликвидирован.
В тушении было задействовано 21 человек личного состава и 7 единиц техники, в том числе 3 звена газодымозащитной службы, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС в Приморье.
НК