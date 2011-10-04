Вячеслав Шпорт встретился с депутатом верхней палаты парламента Японии Синкунoм Хаку

ХАБАРОВСК. 4 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Хабаровского края выразил признательность главе японской делегации за участие в работе V Дальневосточного международного экономического форума, который сегодня открылся в Хабаровске.

Вячеслав Шпорт рассказал японскому гостю о том, что Хабаровский край поддерживает устойчивые дружественные связи с японскими префектурами, в частности, с Ниигатой, Хёго и Аомори. Дружественные связи поддерживают и жители территорий. Такая народная дипломатия представляет собой самый эффективный вид международного сотрудничества.

«После землетрясения жители Хабаровского края искренне сочувствовали горю вашей страны, оказывали посильную помощь, предлагали свои квартиры для временного жилья», - сказал Вячеслав Шпорт.

Большое внимание на встрече было уделено вопросам экономического сотрудничества. Япония является третьим по значимости внешнеторговым партнером Хабаровского края после Китая и Республики Корея. В прошлом году объем товарооборота составил около 250 миллионов долларов.

Однако, по словам Вячеслава Шпорта, инвестиционная активность японских компаний сосредоточена далеко от дальневосточных регионов – в Москве и Санкт-Петербурге. «Мы делаем очень многое для создания позитивного инвестиционного имиджа нашего региона, развиваем инфраструктуру. В последнее время этому вопросу большое внимание уделяет федеральное правительство и руководство территорий Дальнего Востока», - отметил губернатор края.

В свою очередь Синкун Хаку отметил важность создания хороших условий для инвесторов. «Это будет способствовать появлению крупных совместных экономических проектов, в частности, нам необходимо форсировать обмен опытом в области самолетостроения и освоения природного газа», - отметил депутат верхней палаты японского парламента.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края, стороны выразили намерение совместными усилиями активизировать экономическое сотрудничество и торговые связи между территориями.