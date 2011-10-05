vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2011, 09:13

Published 5 октября 2011, 09:13

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Адмирал Сиденко поздравил с Днем учителя преподавателей военных училищ и институтов

5 октября 2011, 09:13
Учителя вносят огромный вклад в развитии российской армии

ХАБАРОВСК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко поздравил профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений округа с Днем учителя.
В поздравлении говорится:
«Поздравляю руководящий и преподавательский состав с государственным праздником – Днем учителя!
Профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений прилагает немало усилий по обучению юношей, избравших своей судьбой служение Отечеству.
В аудиториях и на полигонах Вы настойчиво учите курсантов и суворовцев постигать основы воинского мастерства, чтобы стать настоящими профессионалами военного дела, пополнить ряды офицерского корпуса и стать важной составной частью интеллектуального, культурного и нравственного потенциала государства.
Выражаю уверенность в том, что и в дальнейшем весь преподавательский состав военно-учебных заведений сделает все возможное для повышения авторитета российской военной школы и внесет тем самым достойный вклад в выполнение планов по модернизации Вооруженных сил.
Желаю всем, кто служит, работает и обучает в системе военного образования округа доброго здоровья, счастья, благополучия, высоких результатов в педагогическом, научном и учебном труде, успехов на благо России!».
Напомним, что в Восточном военном округе обучают военному делу в таких учебных заведениях как: Суворовское военное училище (г. Уссурийск), филиал военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия» Вооруженных сил РФ (Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского г. Благовещенск), филиал военного учебно-научного центра военно-морского флота «Военно-морская академия» Вооруженных сил РФ (тихоокеанский военно-морской институт г. Владивосток), а также военно-учебные центры, факультеты военного обучения и военные кафедры при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Дальневосточного Федерального округа и Забайкалья.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика