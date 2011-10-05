Адмирал Сиденко поздравил с Днем учителя преподавателей военных училищ и институтов

ХАБАРОВСК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко поздравил профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений округа с Днем учителя.

В поздравлении говорится:

«Поздравляю руководящий и преподавательский состав с государственным праздником – Днем учителя!

Профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений прилагает немало усилий по обучению юношей, избравших своей судьбой служение Отечеству.

В аудиториях и на полигонах Вы настойчиво учите курсантов и суворовцев постигать основы воинского мастерства, чтобы стать настоящими профессионалами военного дела, пополнить ряды офицерского корпуса и стать важной составной частью интеллектуального, культурного и нравственного потенциала государства.

Выражаю уверенность в том, что и в дальнейшем весь преподавательский состав военно-учебных заведений сделает все возможное для повышения авторитета российской военной школы и внесет тем самым достойный вклад в выполнение планов по модернизации Вооруженных сил.

Желаю всем, кто служит, работает и обучает в системе военного образования округа доброго здоровья, счастья, благополучия, высоких результатов в педагогическом, научном и учебном труде, успехов на благо России!».

Напомним, что в Восточном военном округе обучают военному делу в таких учебных заведениях как: Суворовское военное училище (г. Уссурийск), филиал военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия» Вооруженных сил РФ (Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского г. Благовещенск), филиал военного учебно-научного центра военно-морского флота «Военно-морская академия» Вооруженных сил РФ (тихоокеанский военно-морской институт г. Владивосток), а также военно-учебные центры, факультеты военного обучения и военные кафедры при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Дальневосточного Федерального округа и Забайкалья.