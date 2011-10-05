Молодые офицеры ТОФ встретились с командованием флота

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На базе учебного подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась встреча временно исполняющего обязанности командующего ТОФ контр-адмирала Сергея Авакянца с молодыми офицерами — выпускниками вузов Министерства обороны РФ этого года.

Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, на встрече также присутствовали начальники управлений и служб ТОФ, которые довели до лейтенантов нормы довольствия, рассказали об обеспечении жильем военнослужащих по государственной программе в рамках накопительно-ипотечной системы, о перспективах развития флота, ответили на другие насущные вопросы.

Контр-адмирал Сергей Авакянц особо заострил внимание лейтенантов на том, что за первые месяцы офицерской службы пока лишь немногие сдали зачеты на допуск к самостоятельному несению дежурства и вахты, и обратился к вчерашним выпускникам с требованием более серьезно вникать в основы своей профессии, быстрее адаптироваться в воинских коллективах.

До конца октября на базе учебного подразделения ТОФ для молодых лейтенантов будут организованы сборы, в ходе которых с ними проведут теоретические и практические занятия, способствующие их становлению в офицерской службе.