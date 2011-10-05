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Posted 5 октября 2011, 00:25

Published 5 октября 2011, 00:25

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Молодые офицеры ТОФ встретились с командованием флота

5 октября 2011, 00:25
До лейтенантов довели нормы довольствия, рассказали об обеспечении жильем, о перспективах развития флота

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На базе учебного подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялась встреча временно исполняющего обязанности командующего ТОФ контр-адмирала Сергея Авакянца с молодыми офицерами — выпускниками вузов Министерства обороны РФ этого года.
Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, на встрече также присутствовали начальники управлений и служб ТОФ, которые довели до лейтенантов нормы довольствия, рассказали об обеспечении жильем военнослужащих по государственной программе в рамках накопительно-ипотечной системы, о перспективах развития флота, ответили на другие насущные вопросы.
Контр-адмирал Сергей Авакянц особо заострил внимание лейтенантов на том, что за первые месяцы офицерской службы пока лишь немногие сдали зачеты на допуск к самостоятельному несению дежурства и вахты, и обратился к вчерашним выпускникам с требованием более серьезно вникать в основы своей профессии, быстрее адаптироваться в воинских коллективах.
До конца октября на базе учебного подразделения ТОФ для молодых лейтенантов будут организованы сборы, в ходе которых с ними проведут теоретические и практические занятия, способствующие их становлению в офицерской службе.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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