В Хабаровском крае пропали двое туристов из Приморья

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, в центр управления в кризисных ситуациях поступило заявление родственников о пропаже двух человек.

По их словам, 23 сентября 29-летняя девушка и 30-летний мужчина выехали поездом из Владивостока до ст. Верино. Далее они должны были отправиться в посёлок Солонцовый района им. Лазо Хабаровского края.

По данным проводника, который помогал составлять туристический маршрут, группа планировала вернуться в посёлок к 30 сентября. Однако, в намеченный срок они не пришли, телефонная связь с ними отсутствует.

Стоит отметить, что данная группа, как туристическая, в спасательных службах Приморского и Хабаровского краёв не регистрировалась и о своём маршруте движения не сообщала.

Для организации и проведения поиска людей, главными управлениями МЧС России по Приморскому и Хабаровскому краям организовано взаимодействие с краевым правительством и УМВД.

Сегодня из Хабаровска в поселок Солонцовый для поведения поисково-спасательных работ организован выезд спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек. В их распоряжении необходимое снаряжение, 2 автомобиля, лодка.