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Posted 5 октября 2011, 01:29

Published 5 октября 2011, 01:29

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Хабаровском крае пропали двое туристов из Приморья

5 октября 2011, 01:29
Сюжет
Происшествие
На их поиски отправился спасательный отряд МЧС из 10 человек

ХАБАРОВСК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА — В Хабаровском крае пропали без вести два жителей Владивостока, совершавших туристический поход в поселок Солонцовый района имени Лазо.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, в центр управления в кризисных ситуациях поступило заявление родственников о пропаже двух человек.
По их словам, 23 сентября 29-летняя девушка и 30-летний мужчина выехали поездом из Владивостока до ст. Верино. Далее они должны были отправиться в посёлок Солонцовый района им. Лазо Хабаровского края.
По данным проводника, который помогал составлять туристический маршрут, группа планировала вернуться в посёлок к 30 сентября. Однако, в намеченный срок они не пришли, телефонная связь с ними отсутствует.
Стоит отметить, что данная группа, как туристическая, в спасательных службах Приморского и Хабаровского краёв не регистрировалась и о своём маршруте движения не сообщала.
Для организации и проведения поиска людей, главными управлениями МЧС России по Приморскому и Хабаровскому краям организовано взаимодействие с краевым правительством и УМВД.
Сегодня из Хабаровска в поселок Солонцовый для поведения поисково-спасательных работ организован выезд спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 10 человек. В их распоряжении необходимое снаряжение, 2 автомобиля, лодка.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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