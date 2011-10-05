В Приморье отметили Всемирный день учителя

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню учителя, состоялось в зале заседаний администрации Приморского края.

Перед торжественным заседанием на площадке у здания краевой администрации состоялась церемония вручения школьных автобусов общеобразовательным учреждениям Приморского края.

Слова признания и благодарности в адрес педагогов прозвучали в этот день от губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Ноутбуками и денежными премиями от Министерства образования и науки РФ были отмечены заслуги победителей конкурса лучших учителей, которые вносят неоценимый вклад в образование школьников, закладывают основы духовности и нравственности.