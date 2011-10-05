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Posted 5 октября 2011, 07:23

Published 5 октября 2011, 07:23

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Приморье отметили Всемирный день учителя

5 октября 2011, 07:23
Губернатор края Сергей Дарькин высказал педагогам слова благодарности

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественное собрание, посвященное Всемирному дню учителя, состоялось в зале заседаний администрации Приморского края.
Перед торжественным заседанием на площадке у здания краевой администрации состоялась церемония вручения школьных автобусов общеобразовательным учреждениям Приморского края.
Слова признания и благодарности в адрес педагогов прозвучали в этот день от губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Ноутбуками и денежными премиями от Министерства образования и науки РФ были отмечены заслуги победителей конкурса лучших учителей, которые вносят неоценимый вклад в образование школьников, закладывают основы духовности и нравственности.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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