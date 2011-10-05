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Posted 5 октября 2011, 01:35

Published 5 октября 2011, 01:35

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Приморье появились необычные участковые

5 октября 2011, 01:35
Участковые социальные работники помогают пенсионерам из глубинки

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА — В приморской глубинке работают необычные участковые, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на департамент соцзащиты администрации Приморского края.
Выездная бригада «Забота» (Дальнереченский городской округ), выездная бригада «Надежда» (Партизанский городской округ), «Дальнее село» (Спасский муниципальный район) помогают пожилым и больным людям.
Одним из принципов деятельности в сфере социального обслуживания является ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов. В силу жизненных обстоятельств, некоторым клиентам необходимо минимальное количество услуг (от 1 до 8 в месяц). В таких случаях применяется инновационная форма – участковый социальный работник.
При принятии решения о предоставлении обслуживаемым гражданам конкретных социальных услуг учитывают их интересы, состояние здоровья, специфику трудной жизненной ситуации, в которой они находятся, кратковременность или долговременность потребности в социальных услугах, материальные возможности клиентов и другие объективные факторы. Благодаря этой форме обслуживания, появляется возможность оказывать социальные услуги большему количеству граждан пожилого возраста и инвалидам, так как при применении этой инновационной формы обслуживания за социальным работником нет конкретного закрепления обслуживаемых и основным показателем его работы является количество и качество оказанных социальных услуг.
Участковые социальные работники осуществляют свою деятельность в Партизанском филиале, Надеждинском муниципальном районе Артемовского филиала, Владивостокском городском округе.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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