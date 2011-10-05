Жителей пригорода Владивостока защитят от "симфонии" саммитной стройки

ВЛАДИВОСТОК. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На федеральной трассе М-60 появились первые пластиковые конструкции. Шумозащитные экраны на первых порах помогут жителям улицы Маковского пережить грохот строительной техники, которая работает круглосуточно. А после окончания реконструкции автодорогиВладивосток – Хабаровск будут защищать горожан в пригороде от неизбежного шума автомобильных потоков.

В перспективе планируется, что такие экраны появятся и внутри города, ведь гостевой маршрут тихим тоже не будет, а протянется до самого острова Русский. Заодно пластиковые заборы сделают невозможными попытки перебежать дорогу вне оборудованных пешеходных переходов. Так что меньше горожан угодят под колеса автомобилей, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на kp.ru.