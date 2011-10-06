Бухта Лазурная сегодня днем останется без электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с окончанием реконструкции подстанции 110 кВ «Спутник», проводящейся в рамках подготовки к саммиту АТЭС, будет произведено погашение подстанции 35 кВ «Лазурная» на период времени с 10-00 часов до 17-00 часов.

Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети», работы по реконструкции подстанции проводятся в целях повышения надежности электроснабжения приморской столицы. Электроэнергии в этот период не будет в ряде кафе и на базах отдыха в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная, а также ряде жилых домов города. Под отключение попадут следующие потребители: АЗС-112, ЗАО «Ресси-Пром», оздоровительный комплекс «Бухта Лазурная», ООО «Зеленое» (коттеджи), Лазурный берег-2 (коттеджи), центр реабилитации УВД, ТП-4017 (коттеджи), санаторий «Лазурный берег», очистные сооружения, торгово-гостиничная зона в районе б. Лазурная (Шамора), лесничество, ул. Лазурная, ресторан «Синема», ПБОЮЛ Копчинская Т.А., ЧП Берданов, базы отдыха «Волна», «Вояж-Плюс», «ТУСМ», туристические базы «Энергетик», «Политехник», «Золотой Берег», «Садко», АСТК «Озерные ключи».

Погашение ПС «Лазурная» согласовано с администрацией Владивостока. Компания «Приморские электрические сети» приносит свои извинения жителям и гостям указанных районов города за доставленные неудобства.

