vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2011, 22:38

Published 5 октября 2011, 22:38

Modified 1 сентября 2022, 03:07

Updated 1 сентября 2022, 03:07

Бухта Лазурная сегодня днем останется без электроэнергии

5 октября 2011, 22:38
Но жителей этого района можно успокоить: реконструкция подстанции "Спутник" заканчивается

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В связи с окончанием реконструкции подстанции 110 кВ «Спутник», проводящейся в рамках подготовки к саммиту АТЭС, будет произведено погашение подстанции 35 кВ «Лазурная» на период времени с 10-00 часов до 17-00 часов.
Как сообщили «Восток-Медиа» в пресс-центре филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети», работы по реконструкции подстанции проводятся в целях повышения надежности электроснабжения приморской столицы. Электроэнергии в этот период не будет в ряде кафе и на базах отдыха в пригороде Владивостока в районе бухты Лазурная, а также ряде жилых домов города. Под отключение попадут следующие потребители: АЗС-112, ЗАО «Ресси-Пром», оздоровительный комплекс «Бухта Лазурная», ООО «Зеленое» (коттеджи), Лазурный берег-2 (коттеджи), центр реабилитации УВД, ТП-4017 (коттеджи), санаторий «Лазурный берег», очистные сооружения, торгово-гостиничная зона в районе б. Лазурная (Шамора), лесничество, ул. Лазурная, ресторан «Синема», ПБОЮЛ Копчинская Т.А., ЧП Берданов, базы отдыха «Волна», «Вояж-Плюс», «ТУСМ», туристические базы «Энергетик», «Политехник», «Золотой Берег», «Садко», АСТК «Озерные ключи».
Погашение ПС «Лазурная» согласовано с администрацией Владивостока. Компания «Приморские электрические сети» приносит свои извинения жителям и гостям указанных районов города за доставленные неудобства.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика