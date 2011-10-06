Губернатор Приморья возложил цветы к Вечному огню

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов и губернатор Приморского края Сергей Дарькин возложили цветы к Вечному огню мемориала «Боевая Слава Тихоокеанского флота». В церемонии также приняли участие начальник штаба ТОФ контр-адмирал Сергей Авакянц, глава Владивостока Игорь Пушкарев, а также представители общественных и ветеранских организаций, офицеры Тихоокеанского флота, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Отметим, Вечный огонь у мемориала «Боевая Слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке был вновь зажжен вчера утром.

Напомним, сейчас мемориал находится на балансе Тихоокеанского флота. Из-за возникшей задолженности около 90 тысяч рублей компания-оператор 28 сентября прекратила поставки газа на объект. Чтобы исправить ситуацию пришлось вмешаться краевым властям. Руководству Владивостока дано поручение до конца года принять этот мемориал на баланс города. Уже готовятся необходимые документы, будет обеспечено необходимое финансирование. «Мы не должны допустить повторения подобных случаев. Главный символ воинской славы Владивостока не должен страдать от финансовых споров», - подчеркнул Сергей Дарькин.

«Сегодня мы возложили цветы к этому мемориалу. Таким образом, мы мысленно извиняемся перед погибшими, за этот недопустимый с точки зрения морали и нравственности случай», - сказал Игорь Шувалов.

По мнению Сергея Дарькина, главный символ воинской славы Владивостока не должен страдать от финансовых споров. «К сожалению, не всегда частные компании готовы нести нравственную ответственность за исполнение заключенных договоров. Именно поэтому мы предложили руководству обслуживающей компании принять кадровые решения в отношении специалистов, прекративших подачу газа», - подчеркнул он.