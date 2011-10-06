В Приморье открывается конференция врачей-эндоскопистов

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Третья Дальневосточная научно-практическая конференция «Новые технологии в эндоскопической диагностике и лечении» пройдет во Владивостоке 6-7 октября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, она проводится с целью повышения квалификации и обмена опытом специалистов. Среди участников - ведущие врачи-эндоскописты и хирурги Москвы, Приморского края, Хабаровска, Иркутска, Петропавловска-Камчатского.

На конференции будут представлены доклады по новым технологиям в эндоскопической диагностике, оперативном и консервативном лечении с использованием современной эндоскопической аппаратуры и инструментария. Такие методы позволяют проводить диагностику заболеваний органов пищеварения на ранних этапах, менее травматичны для пациентов по сравнению с традиционным хирургическим вмешательством, сокращают реабилитационный период.

7 октября в Дальневосточном окружном медицинском центре пройдет мастер-класс для врачей. Показательные операции проведут доктор медицинских наук профессор Королев (Санкт Петербург), профессор Кассем (Египет) и другие ведущие специалисты Владивостока и Москвы.