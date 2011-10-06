vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2011, 23:42

Published 5 октября 2011, 23:42

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Приморье открывается конференция врачей-эндоскопистов

5 октября 2011, 23:42
Она проводится с целью повышения квалификации медицинских специалистов и обмена опытом

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Третья Дальневосточная научно-практическая конференция «Новые технологии в эндоскопической диагностике и лечении» пройдет во Владивостоке 6-7 октября.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, она проводится с целью повышения квалификации и обмена опытом специалистов. Среди участников - ведущие врачи-эндоскописты и хирурги Москвы, Приморского края, Хабаровска, Иркутска, Петропавловска-Камчатского.
На конференции будут представлены доклады по новым технологиям в эндоскопической диагностике, оперативном и консервативном лечении с использованием современной эндоскопической аппаратуры и инструментария. Такие методы позволяют проводить диагностику заболеваний органов пищеварения на ранних этапах, менее травматичны для пациентов по сравнению с традиционным хирургическим вмешательством, сокращают реабилитационный период.
7 октября в Дальневосточном окружном медицинском центре пройдет мастер-класс для врачей. Показательные операции проведут доктор медицинских наук профессор Королев (Санкт Петербург), профессор Кассем (Египет) и другие ведущие специалисты Владивостока и Москвы.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика