В Приморье выпускники вузов проходят стажировку на предприятиях

ВЛАДИВОСТОК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края для выпускников образовательных учреждений организуется стажировка.

Как сообщили в управлении государственной службы занятости населения администрации Приморского края, молодые специалисты, недавно получившие дипломы, имеют возможность получить опыт работы по полученной или смежной профессии. Именно отсутствие опыта, для выходящей на рынок труда молодежи, становится одной из главных проблем при устройстве на работу.

В этом году органами службы занятости населения администрации Приморского края организована стажировка для 225 выпускников образовательных учреждений, с привлечением 27 наставников.

Наставники помогают вчерашним выпускникам войти в производственный процесс, адаптироваться на рабочем месте, получить практические знания.

По сведениям специалистов государственной службы занятости администрации Приморского края, стажировка отличный шанс найти постоянную работу. Опыт реализации программы дополнительных мер в 2009-2010 годах показывает, что после окончания стажировки, каждый четвертый выпускник принят на постоянное место работы. Все зависит от того, как проявляют себя молодые кадры.

У молодых специалистов, кто не продолжил свою трудовую деятельность на предприятии, где проходил стажировку, не менее хорошие перспективы дальнейшего трудоустройства. По окончании стажировки им есть, что предложить потенциальному работодателю. Это трудовой стаж по специальности и опыт работы.

Кроме этого, участие в мероприятии гарантирует стажерам оплату труда, в размере не ниже прожиточного минимума. Деньги, которые получает стажер, возмещаются работодателю из федерального и краевого бюджетов. Некоторые организации и от себя доплачивает молодому специалисту за работу.

Подобный вид временного трудоустройства позволяет выпускникам высшего, среднего профессионального и начального профессиональное образования проявить себя на рабочем месте, обрести профессиональные навыки, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, и найти постоянную работу.