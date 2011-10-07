Двое приморцев, потерявшиеся во время похода в Хабаровском крае, найдены

ХАБАРОВСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня около полудня в Центр управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра МЧС России поступила информация о том, что двое жителей Владивостока, потерявшиеся в Хабаровском крае во время туристического похода, найдены.

Сообщение пришло от родителей девушки, которая по спутниковому телефону сообщила родственникам, что с ними всё хорошо, они продолжают движение по своему маршруту, и помощь им не требуется.

Напомним, заявление о пропаже двух человек поступило в МЧС России вечером 4 октября.

Специалисты ДВРЦ МЧС России обращают внимание жителей и гостей дальневосточного региона, что участились случай пропажи людей при совершении туристических походов.

В связи с этим спасатели напоминают:

- при подготовке к туристическому походу необходимо зарегистрироваться в службах спасения региона, где вы намерены совершать путешествие;

- при себе иметь необходимые средства связи;

- при планировании маршрута учитывать погодные условия (возможное выпадение осадков, похолодание, разлив рек из-за паводка, рельеф местности);

- тщательно готовиться к туристическому походу: иметь при себе необходимый запас продуктов, теплые вещи, предметы первой необходимости, медикаменты.