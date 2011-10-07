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Posted 7 октября 2011, 04:40

Published 7 октября 2011, 04:40

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Двое приморцев, потерявшиеся во время похода в Хабаровском крае, найдены

7 октября 2011, 04:40
Сюжет
Происшествие
Они продолжают движение по маршруту и помощь им не требуется

ХАБАРОВСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня около полудня в Центр управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра МЧС России поступила информация о том, что двое жителей Владивостока, потерявшиеся в Хабаровском крае во время туристического похода, найдены.
Сообщение пришло от родителей девушки, которая по спутниковому телефону сообщила родственникам, что с ними всё хорошо, они продолжают движение по своему маршруту, и помощь им не требуется.
Напомним, заявление о пропаже двух человек поступило в МЧС России вечером 4 октября.
Специалисты ДВРЦ МЧС России обращают внимание жителей и гостей дальневосточного региона, что участились случай пропажи людей при совершении туристических походов.
В связи с этим спасатели напоминают:
- при подготовке к туристическому походу необходимо зарегистрироваться в службах спасения региона, где вы намерены совершать путешествие;
- при себе иметь необходимые средства связи;
- при планировании маршрута учитывать погодные условия (возможное выпадение осадков, похолодание, разлив рек из-за паводка, рельеф местности);
- тщательно готовиться к туристическому походу: иметь при себе необходимый запас продуктов, теплые вещи, предметы первой необходимости, медикаменты.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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