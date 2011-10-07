Молодым автоводителям Приморья предлагают "АвтоЗачётку"

Posted 6 октября 2011, 22:44
Published 6 октября 2011, 22:44
Modified 17 сентября 2022, 12:39
Updated 17 сентября 2022, 12:39
ВЛАДИВОСТОК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Госавтоинспекция Приморского края объявляет конкурс по пропаганде безопасности дорожного движения среди молодых водителей «АвтоЗачётка».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ведомства, соревнования пройдут 19 октября в три этапа: теория, автодром, первая помощь при ДТП.
К участию в конкурсе допускаются студенты очной - заочной формы обучения, имеющие водительское удостоверение и легковой автомобиль.
Желающим принять участие необходимо заполнить анкету, размещенную на официальном сайте управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (www.25.gibdd.ru), и направить её на электронный адрес Госавтоинспекции Приморского края - [email protected], указав в теме письма «Конкурс».
Примите участие в конкурсе водительского мастерства и студенческой смекалки, докажите, что именно вы достойны звания лидера студенческих дорог.
Узнать подробности конкурса можно на сайте www.25.gibdd.ru.