Пригородные поезда Приморья меняют расписание

Posted 6 октября 2011, 21:43
Published 6 октября 2011, 21:43
Modified 1 сентября 2022, 07:02
Updated 1 сентября 2022, 07:02
ВЛАДИВОСТОК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На Дальневосточной железной дороге вносятся изменения в расписание пригородных поездов.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в связи с проведением путевых работ на перегоне Угольная – Океанская 7 и 14 октября частично изменяется расписание следующих пригородных пассажирских поездов (время московское):
6335 Мыс Чуркин – Надеждинская в сутках 7 октября 2011 года
Станция Время прибытия Время отправления
Мыс Чуркин -
Седанка 13.58 13.59
Санаторная 14.02 14.03
Океанская 14.06 14.27
Спутник 14.33 14.34
Садгород 14.37 14.38
Весенняя 14.41 14.42
Угольная 14.46 14.47
Ам. Залив 14.52 14.54
Совхозная 14.56 14.57
Надеждинская 15.03 -
6335 Мыс Чуркин – Надеждинская в сутках 14 октября 2011 года
Станция Время прибытия Время отправления
Мыс Чуркин - 13.53
Гайдамак 14.04 14.05
Бонивур 14.13 14.15
Моргородок 14.20 14.21
Вторая Речка 14.24 14.25
Чайка 14.30 14.31
Седанка 14.34 14.35
Санаторная 14.39 14.40
Океанская 14.44 14.45
Спутник 14.48 14.49
Садгород 14.52 14.53
Весенняя 14.56 14.57
Угольная 15.02 15.03
Ам. Залив 15.08 15.09
Совхозная 15.12 15.13
Надеждинская 15.18 -
6479/6480 Партизанск – Владивосток в сутках 7 октября 2011 года
Станция Время прибытия Время отправления
Партизанск - -
Угольная 13.54 14.05
Весенняя 14.09 14.10
Садгород 14.13 14.14
Спутник 14.17 14.18
Океанская 14.25 14.26
Санаторная 14.29 14.30
Седанка 14.33 14.34
Чайка 14.38 14.39
Вторая Речка 14.44 14.45
Моргородок 14.49 14.50
Первая Речка 14.53 14.54
Владивосток 15.02 -
6479/6480 Партизанск – Владивосток в сутках 14 октября 2011 года
Станция Время прибытия Время отправления
Партизанск - -
Угловая - 13.42
Угольная 13.54 14.05
Весенняя 14.09 14.10
Садгород 14.13 14.14
Спутник 14.17 14.18
Океанская 14.25 14.26
Санаторная 14.29 14.30
Седанка 14.33 14.34
Чайка 14.38 14.39
Вторая Речка 14.44 14.45
Моргородок 14.49 14.50
Первая Речка 14.53 14.54