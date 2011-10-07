Пригородные поезда Приморья меняют расписание

ВЛАДИВОСТОК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На Дальневосточной железной дороге вносятся изменения в расписание пригородных поездов.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в связи с проведением путевых работ на перегоне Угольная – Океанская 7 и 14 октября частично изменяется расписание следующих пригородных пассажирских поездов (время московское):