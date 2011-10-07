Сергей Хохлов поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

ХАБАРОВСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Спикер Законодательной думы Хабаровского края Сергей Хохлов поздравил работников сельского хозяйства. В поздравлении в частности говорится:

«Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса Хабаровского края! Дорогие земляки!

От имени депутатов законодательной Думы Хабаровского края примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сельскохозяйственная отрасль затрагивает интересы всех без исключения жителей Хабаровского края. В регионе помимо больших сельскохозяйственных предприятий, таких как «Заря», «Лермонтовское», «Киинское», есть успешные примеры малого предпринимательства, фермерства.

На сегодняшний день в крае более 700 крестьянских, фермерских хозяйств, 17 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и более 117 тысяч личных подсобных хозяйств. Результаты вашего труда - это весомый вклад в решении вопроса продовольственной безопасности региона.

Главная задача власти - поддержать это желание заняться сельскохозяйственным бизнесом и помочь организовать свое дело с возможностью сбыта произведенной продукции.

Для оказания помощи селу в бюджете Хабаровского края 2012 года планируется увеличение расходов на поддержку агропромышленного комплекса. На развитие крестьянских хозяйств и обеспечение продовольственной безопасности Хабаровского края направлен и еще один законопроект, рассматриваемый сегодня в краевом парламенте - о бесплатном предоставлении фермерам земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского хозяйства.

Совместными усилиями необходимо сделать все возможное для того, чтобы сельское хозяйство стало прибыльной отраслью. Уверен, что залогом успешного продвижения вперед станут высокий профессионализм тружеников села, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям российского крестьянства, огромное трудолюбие. Даже свой праздник вы традиционно встречаете в заботах: в эти дни на полях и фермах идет напряженная работа по завершению сельскохозяйственного года.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за ваш самоотверженный и добросовестный труд. Крепкого вам здоровья, счастья, достатка и добра!»