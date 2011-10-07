ВЛАДИВОСТОК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье проводится ремонт многоквартирных домов.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, начиная с 2008 года, в крае отремонтировано 940 многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированного жилья составила 3 миллиона квадратных метров. Это почти 9 процентов от всего жилого фонда.

В 2011 году будет произведен ремонт в 707 многоквартирных домах Приморья площадью 2,6 миллиона квадратных метров.

«В этом году будут отремонтировано еще 130 домов. Улучшат свои жилищные условия 110 тысяч приморцев», - отметил Александр Костенко.