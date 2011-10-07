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Posted 7 октября 2011, 04:45

Published 7 октября 2011, 04:45

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Приморье проводится ремонт многоквартирных домов

7 октября 2011, 04:45
В 2011 году отремонтируют 2,6 миллиона квадратных метров жилья

ВЛАДИВОСТОК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье проводится ремонт многоквартирных домов.
Как сообщил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, начиная с 2008 года, в крае отремонтировано 940 многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированного жилья составила 3 миллиона квадратных метров. Это почти 9 процентов от всего жилого фонда.
В 2011 году будет произведен ремонт в 707 многоквартирных домах Приморья площадью 2,6 миллиона квадратных метров.
«В этом году будут отремонтировано еще 130 домов. Улучшат свои жилищные условия 110 тысяч приморцев», - отметил Александр Костенко.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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