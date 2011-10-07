Виктор Ишаев поздравил работников сельскохозяйственной отрасли

ХАБАРОВСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев поздравил дальневосточников с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Дорогие дальневосточники!

Поздравляю Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Несмотря на то, что сложные природно-климатические условия в Дальневосточном федеральном округе сдерживают развитие собственной продовольственной базы, сельское хозяйство, по-прежнему, является ключевой составляющей экономики Востока России. От эффективности работы отрасли и высокой производительности труда зависит сохранение продовольственной безопасности государства.

Руководство страны всегда уделяло особое внимание сельскому хозяйству и пищевой промышленности, и сегодня развитие агропромышленного комплекса, поддержка села является одним из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики.

Только за шесть месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий округа составил более 20 млрд.рублей. Отрадно, что в этом году посевные площади по сравнению с 2010 годом, занятые под зерновые и зернобобовые культуры, были увеличены на 5,4%, соей - на 12,8%, картофелем и овощами соответственно на 6,1% и 6,2%. За последние три года значительно выросла средняя урожайность зерновых культур с 12,5 до 19,9 центнеров с гектара. В целом по округу по сравнению с прошлым годом на 3,1% увеличилось производство скота и птицы. Численность поголовья крупного рогатого скота в округе составляет 534 тыс. голов, из них коров - 209,1 тыс. голов.

Сегодня особенно важно выстраивать работу на земле максимально эффективно, заниматься восстановлением плодородия земель, формированием кормовой базы. В этой связи региональным и местным органам власти необходимо принимать все меры, чтобы обеспечить достаточную кормовую базу для содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, а также разработать комплекс мер по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого скота, повышению его продуктивности.

Уважаемые работники сельского хозяйства и пищевой промышленности! Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно решать поставленные перед вами задачи на благо Дальнего Востока и России. Успехов вам в труде, здоровья и благополучия!».