vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября 2011, 23:14

Published 6 октября 2011, 23:14

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

Виктор Ишаев поздравил работников сельскохозяйственной отрасли

6 октября 2011, 23:14
Особенно важно выстраивать работу на земле максимально эффективно

ХАБАРОВСК. 7 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев поздравил дальневосточников с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие дальневосточники!
Поздравляю Вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Несмотря на то, что сложные природно-климатические условия в Дальневосточном федеральном округе сдерживают развитие собственной продовольственной базы, сельское хозяйство, по-прежнему, является ключевой составляющей экономики Востока России. От эффективности работы отрасли и высокой производительности труда зависит сохранение продовольственной безопасности государства.
Руководство страны всегда уделяло особое внимание сельскому хозяйству и пищевой промышленности, и сегодня развитие агропромышленного комплекса, поддержка села является одним из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики.
Только за шесть месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий округа составил более 20 млрд.рублей. Отрадно, что в этом году посевные площади по сравнению с 2010 годом, занятые под зерновые и зернобобовые культуры, были увеличены на 5,4%, соей - на 12,8%, картофелем и овощами соответственно на 6,1% и 6,2%. За последние три года значительно выросла средняя урожайность зерновых культур с 12,5 до 19,9 центнеров с гектара. В целом по округу по сравнению с прошлым годом на 3,1% увеличилось производство скота и птицы. Численность поголовья крупного рогатого скота в округе составляет 534 тыс. голов, из них коров - 209,1 тыс. голов.
Сегодня особенно важно выстраивать работу на земле максимально эффективно, заниматься восстановлением плодородия земель, формированием кормовой базы. В этой связи региональным и местным органам власти необходимо принимать все меры, чтобы обеспечить достаточную кормовую базу для содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, а также разработать комплекс мер по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого скота, повышению его продуктивности.
Уважаемые работники сельского хозяйства и пищевой промышленности! Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно решать поставленные перед вами задачи на благо Дальнего Востока и России. Успехов вам в труде, здоровья и благополучия!».

лз

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика