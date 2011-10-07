Владивостокские кэндоисты стали чемпионами России

Всего в чемпионате приняло участие более 200 спортсменов из 23 регионов России. Команду от приморского регионального отделения кэндо иайдо дзедо представляла группа из десяти кэндоистов, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

По результатам проведения соревнования в мужском командном зачете абсолютным чемпионом России стала команда "Солки" из Владивостока. Первое место в детской группе (7-10 лет) завоевал Александр Кутилов, в юниорской - Геннадий Дубинин (15-17 лет). Медалями "За волю к победе" были отмечены Софья Корнилова (юношеская группа), Константин Мысак (юниорская группа) и Геннадий Дубинин (мужской турнир).