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Posted 7 октября 2011, 23:38

Published 7 октября 2011, 23:38

Modified 17 сентября 2022, 12:39

Updated 17 сентября 2022, 12:39

В Хабаровске презентовали представительство Агентства по страхованию вкладов в ДФО

7 октября 2011, 23:38
Руководителем его назначен Алексей Арюков

ХАБАРОВСК. 8 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске состоялась официальная презентация представительства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее представительства АСВ были открыты в Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. В Северо-Западном федеральном округе интересы АСВ представляет «Санкт-Петербургский Фонд содействия развитию системы страхования вкладов и коммерческих банков».
Основными задачами представительств являются: ведение информационной и разъяснительной работы о деятельности АСВ, взаимодействие с местными органами власти, территориальными учреждениями Банка России, банками – участниками системы страхования вкладов (ССВ), содействие организации выплаты страховых возмещений вкладчикам, а также конкурсного производства (ликвидации) в кредитных организациях на территории своих федеральных округов.
Руководителем представительства назначен Алексей Арюков, имеющий более чем восьмилетний опыт работы в банковской сфере.
На сегодняшний день в ДФО зарегистрировано 30 банков – участников ССВ, из которых 24 — действующие. У шести банков за период с 2008 по 2011 годы были отозваны лицензии, и в настоящее время они находятся в состоянии ликвидации.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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