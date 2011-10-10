Анонсы и даты на 10 октября от РИА "Восток-Медиа"

10 октября 1884 года Владивосток испытал первую пургу приближающейся зимы. Старожилы не помнили такой стихии в течение всех 24-х лет, что существовал город. Снегу выпало по колено, и местами нанесло огромные сугробы, через которые невозможно было пробраться. За одну ночь город принял настоящий зимний вид. А по утру, на Светланской даже появилось несколько саней. Газета «Владивосток» писала в те дни, что «термометр показывал температуру ниже нуля. И таким образом пурга, послужила как бы переходом от осени к зиме».

10 октября 1890 в Морском собрании Владивостока любители, а это были преимущественно офицеры с эскадры, дали вокальный концерт. Причём, пение состояло, исключительно из цыганских песен. Горожане впервые стали свидетелями этого направления народного творчества. Сбор средств с вышеупомянутого концерта предназначался на великое и нужное дело - на постройку во Владивостоке памятника видному адмиралу Геннадию Невельскому.

10 октября 1910 года во Владивостоке в театре Боровикса, а он размещался на Первой Морской, начались гастрольные концерты несравненной Анастасии Вяльцевой. Эта примадонна, или как её ещё называли, «поэтесса любви нашего времени» и «певица радостей жизни», «почтила своим вниманием и наш богом забытый городок. За что многочисленные поклонники были ей непомерно благодарны. Несмотря на аховые цены, театр был набит так, что в зале негде было яблоку упасть. Каждая же песня в исполнении прекрасной и божественной Анастасии Вяльцевой сопровождалась долгими аплодисментами и по настоятельному требованию публики вызывалась на «бис».

10 октября 1930 года 97 человек стали первыми студентами рыбного института во Владивостоке. Сегодня это ведущий рыбохозяйственный вуз Дальнего Востока - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

10 октября 1970 года над Владивостоком прогремел выстрел. В городе наступил полдень. Вот об этом-то и извещала горожан пушка с Тигровой сопки. Стоит заметить, что данная традиция существовала ещё в 1880 году. Тогда вблизи Адмиральской пристани, на берегу залива Золотой Рог была установлена салютационная батарея, которая ежедневно в 12 часов дня давала знать горожанам о наступлении полудня. Так продолжалось вплоть до Великой Отечественной войны. Затем в течение 30 лет пушка молчала. И только в 1970 году эта традиция была вновь возобновлена.

10 октября 1973 года родился ныне отстраненный от должности мэр Владивостока Владимир Николаев. Он родился во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный технический университет рыбохозяйственной промышленности (Дальрыбвтуз) по специальности «Инженер-экономист» (1996). Кандидат юридических наук.