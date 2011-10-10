Приморские ветераны справляют новоселье

ВЛАДИВОСТОК. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморском крае продолжается работа по улучшению жилищных условий ветеранов войны. На приобретение квартир для ветеранских семей из федерального бюджета в Приморье уже поступило 220 миллионов рублей, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на департамент социальной защиты населения администрации Приморского края.

С 2009 года на эти цели из федерального бюджета направлено более 2 млрд. рублей. Кроме того, по распоряжению губернатора Сергея Дарькина из краевого бюджета направлено дополнительно около 60 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, работа по предоставлению жилья ветеранам активно ведется во всех муниципальных образованиях. Социальные работники персонально работают с каждой семьей, получившей свидетельство на право социальной выплаты. Специалисты помогают пожилым людям подобрать подходящее жилье, оформить необходимые документы.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, жилье для ветеранов приобретают как на вторичном рынке, так и в новых домах. К примеру, 35 человек принимают участие в долевом строительстве нового дома в Артеме. Очень важно, что у ветеранов есть право выбора не только помещения, но и места жительства. При поддержке социальных работников, пожилые люди могут приобрести жилье в наиболее комфортном для их проживания районе. Отметим, что приобретенные квартиры находятся в собственности новых жильцов.

Напомним, что такая работа в российских регионах ведется во исполнение указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 313 свидетельств, дающих право на получение комфортного жилья, выдано в Приморье только в этом году. А за 2,5 года новоселье справила 1831 ветеранская семья.