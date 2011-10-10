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Posted 10 октября 2011, 07:08

Published 10 октября 2011, 07:08

Modified 17 сентября 2022, 12:38

Updated 17 сентября 2022, 12:38

В Приморье прокуратура выясняет причину побега двух детдомовцев

10 октября 2011, 07:08
Сюжет
Происшествие
Прокуратурой Приморского края организована проверка сведений о самовольном уходе воспитанников из детского дома

ВЛАДИВОСТОК. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Органами прокуратуры края проводится проверка соблюдения администрацией КГОКУ «Светлогорский детский дом» законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщила РИА «Восток Медиа» Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам, при которых стал возможен самовольный уход детей из указанного учреждения. В настоящее время местонахождение воспитанников установлено, и они возвращены в детский дом.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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