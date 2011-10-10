В Приморье прокуратура выясняет причину побега двух детдомовцев

Posted 10 октября 2011, 07:08
Published 10 октября 2011, 07:08
Modified 17 сентября 2022, 12:38
Updated 17 сентября 2022, 12:38
ВЛАДИВОСТОК. 10 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Органами прокуратуры края проводится проверка соблюдения администрацией КГОКУ «Светлогорский детский дом» законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщила РИА «Восток Медиа» Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам, при которых стал возможен самовольный уход детей из указанного учреждения. В настоящее время местонахождение воспитанников установлено, и они возвращены в детский дом.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования.