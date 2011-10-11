ХАБАРОВСК. 11 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Муниципальный дорожный фонд будет создан в Хабаровске. Он начнет работу с 1 января 2012 года. Сегодня думский комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию одобрил соответствующий проект решения, который предстоит утвердить на заседании городской думы после некоторых корректировок, передает РИА «Восток-Медиа».

Разработано Положение о муниципальном дорожном фонде, который является частью городского бюджета и используется для финансирования содержания, ремонта, реконструкции, проектирования и строительства автодорог общего пользования местного значения. Он будет наполняться из муниципального бюджета, а также за счет субсидий из федерального и краевого бюджета, которые направляются на финансирование дорожной деятельности. В его формировании смогут также участвовать юридические и физические лица, вносящие безвозмездные добровольные пожертвования. Такой подход можно рассматривать, как легальное участие в софинансировании ремонтных и строительных работ, в которых заинтересованы спонсоры.

В фонде будут аккумулироваться немалые средства. Например, только в этом году управление дорог и внешнего благоустройства городской администрации израсходует на дорожные работы 1 миллиард 200 миллионов рублей.

А.М.

