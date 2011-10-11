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Posted 11 октября 2011, 04:43

Published 11 октября 2011, 04:43

Modified 17 сентября 2022, 12:37

Updated 17 сентября 2022, 12:37

В Хабаровске выборы в Госдуму будут транслировать в режиме онлайн

11 октября 2011, 04:43
Городская администрация активизирует работу с потенциальными избирателями

ХАБАРОВСК. 11 октября. ВОСТОК-МЕДИА — На очередном заседании городского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной думы РФ обсуждали работу по уточнению сведений о зарегистрированных избирателях.
Для комитетов по управлению округами и территориальных избира-тельных комиссий это совсем не механическое разовое мероприятие.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Хаба-ровска, в городе более 440 тысяч граждан имеют право голоса.
Но население краевой столицы находится в постоянном движении: кто-то достигает 18 лет и впервые получает право голосовать, кто-то призвался в армию или переехал в другой город. Изменяется численность жителей частного сектора, постоянно тасуется состав студенческих общежитий.
Нельзя пропустить ни одного избирателя. Поэтому наиболее серьезный спрос на заседании штаба был с ответственных за этот участок работы. Наметили конкретные меры и сроки, утвердили порядок представления информации всеми участниками выборного процесса.
Исходя из опыта прошлых выборных кампаний, работникам отдела по работе с детьми и молодежью подсказали, как можно привлечь молодых избирателей к парламентским выборам.
Особое внимание предполагается уделить хабаровчанам, голосующим впервые. На некоторых участках будут установлены урны для электронного голосования, будет вестись трансляция с избирательных участков, расположенных в ДВГМУ и ТОГУ, на светодиодные экраны в режиме онлайн.
Городской штаб поручил применять в агитационной работе с юными гражданами наиболее яркие и современные формы работы. Выборы – индикаторы активности общества. Поэтому участники заседания уделили особое внимание работе с общественными организациями.
ак
Фото http://dvinainform.com/archive/2011/06/24/2072.html

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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