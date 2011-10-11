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Posted 11 октября 2011, 05:20

Published 11 октября 2011, 05:20

Modified 17 сентября 2022, 12:37

Updated 17 сентября 2022, 12:37

Зараженной радиацией рыбы в Приморье нет

11 октября 2011, 05:20
Россельхознадзором проведены проверки всей рыбной продукции поступающей в край

ВЛАДИВОСТОК. 11 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Вся поставляемая в порты Приморского края рыбная продукция, как импортного, так и отечественного происхождения, не содержит опасных для здоровья радиоактивных элементов. Проведенные за предыдущую неделю лабораторные испытания наличия радионуклидов не выявили, сообщил РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя по связям со СМИ Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий Саленко.
За прошедшую неделю в порты Приморского края из-за рубежа была поставлена только одна партия рыбной продукции, это 172 тонны сайры из Тайваня. Проведенные ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора лабораторные испытания поступившей продукции наличия радионуклидов не обнаружили. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.
В то же время, при проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведены исследования проб, отобранных от 6526 тонн рыбопродукции и 1908 тонн рыбной муки. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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