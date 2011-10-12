Анонсы и даты на 12 октября от РИА "Восток-Медиа"

Posted 11 октября 2011, 21:47
Published 11 октября 2011, 21:47
Modified 17 сентября 2022, 11:51
Updated 17 сентября 2022, 11:51
ВЛАДИВОСТОК. 12 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня День кадрового работника.
ВЛАДИВОСТОК. 12 октября во Владивостоке продолжит свою работу педагогический форум «Воспитание личности и преподавание духовно-нравственных курсов в светской школе в рамках перехода на стандарты второго поколения». Пленарное заседание начнется в 10.00 по адресу: ул. Станюковича, 28 (ПКИППКРО, актовый зал).
ВЛАДИВОСТОК. 12 октября в 10.00 экологическая служба ТОФ проведет экскурсию для студентов и школьников. Участникам будет продемонстрирована уборка акватории угла 36-ого причала и рассказано о судне мусоросборщике. Ребята узнают о технологии работы судна, о способах очистки морских вод от ТБО, о способах утилизации собранных отходов.
ВЛАДИВОСТОК. 12 октября 15.00 в Приморском государственном объединенном музее имени Арсеньева (Светланская, 20) состоится открытие фотовыставки американского кинематографиста Джеймса Крессантиса «Лицо Владивостока», который известен своими работами в таких фильмах, как «Чикаго», «Говорящая с призраками», «Без субтитров: Лазло и Вильмос» и многих других. На фотовыставке будет представлено 20 работ, созданных автором во Владивостоке в сентябре 2010 года, когда он был участником 8-го МКФ «Меридианы Тихого».
12 октября 1902 года в поселке Угловое, что неподалеку от Владивостока, открыта школа (нынче это школа № 27). Размещалась она в крестьянской избе, которую в те времена называли общественным домом. Занимались в ней всего четыре мальчика и 13 девочек. Первые 6 лет школа была церковно-приходской. К 1912 году в ней обучались уже 80 ребят, а занятия вела одна-единственная учительница. Новое здание было построено в 1914 году. За столетие школа №27 выпустила более 6 тыс. учеников.
12 октября 1910 года жители Владивостока с грустью узнали, что прекратил свое существование театр «Тихий океан», который размещался в здании № 3 на Светланской улице. Именно здесь владивостокцы познакомились с опереттами «Цыганский барон» и «Корневильские колокола», «Перикола» и «Гейша». Но рядом с грустью соседствовала и радость. Ведь городская управа утвердила план перестройки бывшего театра и ресторана под частные квартиры. Нашлось немало счастливчиков, которые готовились отмечать новоселья в новых квартирах.
12 октября 1914 года при стечении большого количества публики во Владивостоке состоялась торжественная закладка нового магазина фирмы Чурина. Для постройки здания был предназначен участок земли на улице Светланской между домом господина Пьянкова и Морским штабом. Новое здание предполагалось 4-этажным, с большим подвалом, «по типу лучших европейских зданий этого рода, с лифтами, со всеми техническими усовершенствованиями последнего времени для хранения разного рода скоропортящихся товаров». А сегодня здание бывшего Чуринского магазина занимает филиал Владивостокского ГУМа «Товары для женщин и детей».
12 октября 1938 года во Владивосток прибыл Осип Мандельштам. Но вряд ли этой датой можно гордиться. Ведь известный поэт прибыл в наш город не с литературными чтениями, а вместе с партией заключенных. Через транзитный владивостокский лагерь, который приравнивался по своему значению к Соловкам и входивший в систему сталинского ГУЛАГа, прошли сотни тысяч людей, заклейменных званием «враг народа». И многим, наверняка, известно, что судьба прибывшего сюда Мандельштама сложилась трагически. В этом аду он не выдержал и трех месяцев и вскоре скончался.
12 октября 1955 года из аэропорта Озерные Ключи (Артем) в Дальнегорск пилотами Владивостокского авиаотряда был выполнен первый в Приморье целевой заказной рейс на новом типе летательного аппарата – вертолете Ми-4.
12 октября 1966 года Московская киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького приступила во Владивостоке к съемкам двухсерийного фильма «Пароль не нужен».
12 октября 1995 года во Владивостоке было учреждено Приморское общество дружбы с Индией.
1350 - родился русский князь Дмитрий Донской. Стал именоваться Донским после победы над монголо-татарами на Куликовом поле. При нем Москва утвердила свое руководящее положение в русских землях; Дмитрий впервые передал великое княжение Василию I без санкции Орды, при нем был построен белокаменный Кремль. Дмитрий Донской канонизирован Русской православной церковью.
1775 - сформирован военно-морской флот США.
1855 - при обороне Севастополя погиб русский адмирал П.Нахимов.
1909 - в Москве открыт памятник первопечатнику Ивану Федорову работы скульптора Волнухина. На следующий день у памятника появился венок с надписью «Первому мученику русской печати».
1918 - в Тихом океане из-за взрыва боеприпасов японского линкора «Каваши» погибли 500 человек.
1932 - состоялось торжественное открытие и освящение статуи Христа на вершине холма Корковаду в Рио-де-Жанейро, считающейся символом города. Та самая статуя, которую регулярно показывают в мыльных бразильских сериалах.
1941 - в СССР принято решение о посылке на фронт 577 тысяч заключенных исправительных лагерей. В этот день фашистские летчики впервые бомбили Москву.
1948 - установлены дипломатические отношения между СССР и Корейской Народно-Демократической Республикой.
1999 - мусульманский суд Чечни заочно приговорил губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к смертной казни за измену исламу.
Именинник сегодня один - Иван.
Фото: http://www.24open.ru/Yfdctulf/blog/?&searchnext=23