Анонсы и даты на 12 октября от РИА "Восток-Медиа"

12 октября 1902 года в поселке Угловое, что неподалеку от Владивостока, открыта школа (нынче это школа № 27). Размещалась она в крестьянской избе, которую в те времена называли общественным домом. Занимались в ней всего четыре мальчика и 13 девочек. Первые 6 лет школа была церковно-приходской. К 1912 году в ней обучались уже 80 ребят, а занятия вела одна-единственная учительница. Новое здание было построено в 1914 году. За столетие школа №27 выпустила более 6 тыс. учеников.

12 октября 1910 года жители Владивостока с грустью узнали, что прекратил свое существование театр «Тихий океан», который размещался в здании № 3 на Светланской улице. Именно здесь владивостокцы познакомились с опереттами «Цыганский барон» и «Корневильские колокола», «Перикола» и «Гейша». Но рядом с грустью соседствовала и радость. Ведь городская управа утвердила план перестройки бывшего театра и ресторана под частные квартиры. Нашлось немало счастливчиков, которые готовились отмечать новоселья в новых квартирах.

12 октября 1914 года при стечении большого количества публики во Владивостоке состоялась торжественная закладка нового магазина фирмы Чурина. Для постройки здания был предназначен участок земли на улице Светланской между домом господина Пьянкова и Морским штабом. Новое здание предполагалось 4-этажным, с большим подвалом, «по типу лучших европейских зданий этого рода, с лифтами, со всеми техническими усовершенствованиями последнего времени для хранения разного рода скоропортящихся товаров». А сегодня здание бывшего Чуринского магазина занимает филиал Владивостокского ГУМа «Товары для женщин и детей».

12 октября 1938 года во Владивосток прибыл Осип Мандельштам. Но вряд ли этой датой можно гордиться. Ведь известный поэт прибыл в наш город не с литературными чтениями, а вместе с партией заключенных. Через транзитный владивостокский лагерь, который приравнивался по своему значению к Соловкам и входивший в систему сталинского ГУЛАГа, прошли сотни тысяч людей, заклейменных званием «враг народа». И многим, наверняка, известно, что судьба прибывшего сюда Мандельштама сложилась трагически. В этом аду он не выдержал и трех месяцев и вскоре скончался.

12 октября 1955 года из аэропорта Озерные Ключи (Артем) в Дальнегорск пилотами Владивостокского авиаотряда был выполнен первый в Приморье целевой заказной рейс на новом типе летательного аппарата – вертолете Ми-4.

12 октября 1966 года Московская киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького приступила во Владивостоке к съемкам двухсерийного фильма «Пароль не нужен».

12 октября 1995 года во Владивостоке было учреждено Приморское общество дружбы с Индией.