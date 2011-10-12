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Posted 12 октября 2011, 02:32

Published 12 октября 2011, 02:32

Modified 17 сентября 2022, 12:37

Updated 17 сентября 2022, 12:37

Губернатор Приморья поздравил работников дорожного хозяйства

12 октября 2011, 02:32
16 октября они будут отмечать свой профессиональный праздник

ВЛАДИВОСТОК. 12 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Губернатор Приморского края Сергей Дарькин поздравил работников дорожного хозяйства с наступающим праздником.
«Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В последние годы в Приморье строятся десятки километров современных и надежных дорог, большие развязки и мосты. Впервые работники дорожного хозяйства края принимают участие в реализации таких интересных и сложных проектов, как строительство вантовых мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский. Уверен, этот уникальный опыт позволит нашим строителям в дальнейшем участвовать в подобных проектах в России и за рубежом.
В течение ближайших двух лет в Приморье будет закончена работа над самыми важными для края дорогами. Убежден, что результаты вашего труда по достоинству оценят все автомобилисты края! А развитие дорожной сети откроет новые возможности для экономики Приморья.
От имени всех приморцев благодарю вас за хорошую работу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах!

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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