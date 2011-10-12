Петропавловск на пороге масштабного переселения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 12 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 12 октября, под председательством спикера краевого парламента Бориса Невзорова состоялась 41 внеочередная сессия Законодательного собрания Камчатского края. В ней приняли участие губернатор Владимир Илюхин и депутат Госдумы Ирина Яровая.

По итогам сессии Борис Невзоров сообщил, что одним из главных был вопрос о передаче жилья из краевой в муниципальную собственность. «Сегодня депутатский корпус согласовал передачу из собственности края в муниципальную собственность Петропавловск-Камчатского городского округа 17 новых многоквартирных домов по улицам Савченко и Дальневосточная. Эти новостройки возведены за счёт субсидий из федерального центра и будут переданы людям, которые живут в аварийном и ветхом жилье, в общежитиях. Новостройки необходимо передать в муниципалитет, потому что мэрия обладает полномочиями по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в неподлежащих сейсмоусилению домах», - сказал Невзоров. Он также добавил, что краевые депутаты предложат администрации Петропавловска раз в год устраивать городской праздник новосёлов. «Мы все видим, что Камчатка строится буквально на глазах. Думаю, было бы хорошей традицией в конце года отмечать масштабные заселения нового жилья хорошим большим праздником. Наша цель, чтобы на Камчатке было комфортно жить и престижно трудиться», - сказал Борис Невзоров.

Как сообщил депутатам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, до конца года все строительные и отделочные работы будут завершены. «Ключи от квартир в этих домах получат почти 770 семей. В новое жильё переедут жители 67 домов, которые не подлежат сейсмоусилению. В основном, мы расселяем жилфонд в южной части краевой столицы, часть домов находятся в Кутузовском микрорайоне, ещё несколько - на улице Даурская на Моховой. После расселения эти дома снесут, и уже в начале года мэрия Петропавловска начнёт разрабатывать комплексный проект новой застройки. На некоторых освободившихся земельных участках будут спроектированы жилой фонд, социальные объекты, дорожная и коммунальная инфраструктура. Там предполагается строить и социальное, и коммерческое жилье», - сообщил губернатор.

Ирина Яровая отметила, что строительный бум на Камчатке - результат, в том числе, повышенного внимания к региону со стороны федерального центра и слаженной работы на результат исполнительной и законодательной власти края. «Совсем недавно для Камчатки вопрос строительства жилья, к сожалению, даже не стоял в повестке дня. И то, что сейчас здесь возрождается строительная отрасль, реализуется федеральная программа по переселению из аварийного и ветхого жилого фонда, программа сейсмоукрепления, это, в том числе, проявление осмысленной государственной политики. Это результат того, что на федеральном уровне мы смогли доказать - Камчатка требует особого подхода и особых федеральных средств. И сегодня через все профильные министерства мы такую поддержку имеем. Поскольку я являюсь членом трёхсторонней правительственной межбюджетной комиссии, я могу сказать, что буквально недавно мы обсуждали перспективу формирования бюджета на 2012 год, в том числе, и для Камчатского края. И я должна сказать, что все приоритеты мы сохраняем. Как представитель своих земляков в Государственной Думе, я отстаиваю, прежде всего, вопросы пополнения нашего бюджета, потому что это как раз жилые дома, детские сады, дороги, это развитие. И сегодня с губернатором края, с нашим Законодательным собранием мы имеем абсолютно солидарную позицию по этому поводу», - сказала Яровая.

Губернатор Владимир Илюхин также сообщил народным избранникам, что в этом году программа расселения домов, не подлежащих сейсмоусилению, будет расширена. Два новых пятиэтажных дома до конца года будут заложены в Елизове. Сдать их в эксплуатацию планируется в конце следующего года. В эти дома переедут 105 елизовских семей. «Также сейчас мы разрабатываем проект строительства жилого посёлка в Усть-Камчатске - на мысе Погодный мы планируем возвести 40 одноэтажных домов под социальное жилье. Кроме того, по программе расселения аварийного жилья мы уже выделили деньги муниципалитетам. Для жильцов аварийных домов до конца года должны будут приобрести порядка 180 новых квартир», - сказал глава региона.

Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.