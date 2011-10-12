Приморские подростки выходят из трудных ситуаций с помощью психологов телефона доверия

ВЛАДИВОСТОК. 12 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Во Владивостоке подросткам приходят на помощь специалисты телефона доверия. Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в департаменте социальной защиты населения администрации Приморского края, в рамках всероссийской акции по противодействию жестокого обращения с детьми круглосуточная экстренная психологическая помощь оказывается подросткам круглосуточно.

Горячая линия «Телефона доверия» на базе ГУ «Социально-реабилитационный центр «Парус надежды» с октября 2010 года подключена к единой общероссийской линии телефона доверия. За год сюда поступило более 8,7 тыс. звонков от несовершеннолетних и членов их семей.

Кстати, подросткам в Приморье помогают не только добрым словом, но и конкретными делами. В соответствии с постановлением правительства РФ «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», Приморскому краю в 2010 году было выделено 75 млн. рублей, что в 3,2 раза превышает сумму 2009 года.