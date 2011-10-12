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Posted 12 октября 2011, 04:52

Published 12 октября 2011, 04:52

Modified 17 сентября 2022, 12:37

Updated 17 сентября 2022, 12:37

Приморские подростки выходят из трудных ситуаций с помощью психологов телефона доверия

12 октября 2011, 04:52
"Парус надежды" готов помочь круглосуточно

ВЛАДИВОСТОК. 12 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Во Владивостоке подросткам приходят на помощь специалисты телефона доверия. Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в департаменте социальной защиты населения администрации Приморского края, в рамках всероссийской акции по противодействию жестокого обращения с детьми круглосуточная экстренная психологическая помощь оказывается подросткам круглосуточно.
Горячая линия «Телефона доверия» на базе ГУ «Социально-реабилитационный центр «Парус надежды» с октября 2010 года подключена к единой общероссийской линии телефона доверия. За год сюда поступило более 8,7 тыс. звонков от несовершеннолетних и членов их семей.
Кстати, подросткам в Приморье помогают не только добрым словом, но и конкретными делами. В соответствии с постановлением правительства РФ «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», Приморскому краю в 2010 году было выделено 75 млн. рублей, что в 3,2 раза превышает сумму 2009 года.

В 2010 году в крае было оздоровлено по бесплатным путевкам 11581 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 31,8% от общего числа состоящих на учете, и нуждающихся в оздоровлении детей, численность которых составляла 36389 человек. Это почти в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом (в 2009 году было оздоровлено детей 4173 человек, или 11% от числа нуждающихся).

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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