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Posted 13 октября 2011, 06:55

Published 13 октября 2011, 06:55

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Губернатор Приморья встретился с жителями села Сергеевка

13 октября 2011, 06:55
Сергей Дарькин: "Газификация даст стимул для развития Партизанского района"

ВЛАДИВОСТОК. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В селе Сергеевка Партизанского района прошла встреча губернатора Приморского края Сергея Дарькина с жителями села.
Как сообщил губернатор, Партизанский район, включая село Сергеевку, входит в программу газификации края. В ближайшие годы здесь проведут газ во все частные дома. Кроме того, в районе будет построена новая ТЭЦ. Как отметил Сергей Дарькин, эти проекты дадут стимул для развития территории.
Губернатор сообщил, что до наступления холодов в селе Сергеевка будет отремонтирована дорога, которая проходит в переулках Зеленый и Восточный. На эти цели из средств краевого бюджета выделено 3 миллиона рублей. Он также рассказал о больших проектах в нефтегазовой отрасли, которые реализуются в крае. И предложил угольщикам проходить переобучение, чтобы потом работать на новых нефте- и газохимических производствах.
Сергей Дарькин ответил на вопросы жителей Сергеевки. В частности, людей интересовала возможность участия в программе капитального ремонта жилья, которая софинансируется из краевого бюджета. Губернатор рассказал подробнее о совместном региональном проекте капремонта «Дом, в котором мы живем» и пригласил всех активнее в него включаться. Кроме того, губернатора спросили о возможности использования здания детского сада, которое сейчас занимает детский дом, по его прямому назначению. Сегодня в очереди на получение места в детском саду в селе Сергеевка стоит около 400 детей. Сергей Дарькин ответил, что надеется: в Приморье будет создано больше приемных семей, и это позволит постепенно закрыть детские дома. Сейчас в крае принята и успешно действует программа поддержки таких семей.
Во время встречи жители села обратились к губернатору с просьбой построить в Сергеевке хоккейную коробку. Сергей Дарькин дал такое поручение и поставил жесткие сроки для его выполнения. «В январе я приеду в ваше село, чтобы сыграть в хоккей со сборной командой Сергеевки уже в новой коробке», - пообещал губернатор.
Кроме того, он вручил сертификаты на улучшение жилищных условий 13 семьям - участникам краевой целевой программы «Социальное развитие села», сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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