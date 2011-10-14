Хабаровские подростки дерутся с торговцами

ХАБАРОВСК. 14 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Бурно прошло заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Хабаровска. Повестку дня – «Об обеспечении безопасности досуга подростков и молодежи» – продиктовали недавние события на рынке «Али» в Южном округе.

Там произошла драка между подростками и торговцами. Обошлось без особых последствий - участники отделались ушибами, сообщает пресс-служба администрации

Хабаровска.

На заседании комиссии отметили, что это не единичный случай. И это лучшее доказательство необходимости срочного решения проблемы с занятостью детей и подростков во внеурочное время.

Как отметила заместитель мэра Светлана Шевченко, сентябрь и начало октября оказались «мертвым сезоном» для работы спортивных секций и кружков. Праздношатание – одна из причин юношеского экстремизма. На огромный Южный округ подростковый клуб всего один. Да и сами подростки не особенно стремятся в клубы и секции, интересует их не рукоделие и моделирование, а компьютерные игры и экстремальные виды спорта, коими заняться юношам по сути дела негде.

Вдобавок к «досуговым» проблемам, перевод милиции в полицию повлек за собой сокращение в основном линейных работников, на 40 человек уменьшилось число инспекторов в школах.

Хотя, по мнению заместителя начальника полиции УМВД РФ по Хабаровскому краю Олега Бобкова, это не повлекло роста преступности среди несовершеннолетних.

Перестали соблюдать утвержденный депутатами режим пребывания подростков на улицах до 22 часов, отметила депутат городской думы Александра Гаврилова. Хотя все школы оборудованы локальными системами видео-наблюдения, но на участковые пункты полиции и центр управления наружными нарядами УМВД по городу они не выведены. Однако, соблюдение так называемого «контрольного комендантского часа», по мнению и педагогов и полицейских, приносит положительные результаты.

Во многих начинаниях нет взаимной увязки деятельности правоохранительных органов, педагогических коллективов и структур гражданского общества. Об этом говорил председатель общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю, художественный руководитель краевой филармонии Игорь Мосин.

И все же главной причиной таких отклонений в поведении подростков является отсутствие к ним внимания, прежде всего в семье. Председатель городского родительского совета Елена Гусева подчеркнула, что нельзя всю ответственность перекладывать на школу или профучилище, надо учить родителей быть родителями. Иначе таких ЧП в будущем не избежать.

Особо отметили, что сотрудники ЧОПов в торговых комплексах и на рынках, куда сегодня стекается праздная молодежь, попросту устранились от охраны порядка.

Участники заседания наметили конкретные меры по исправлению сложившегося положения, с которыми будет ознакомлено городское сообщество в ближайшее время.