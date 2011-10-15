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Posted 15 октября 2011, 01:50

Published 15 октября 2011, 01:50

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Министр образования и науки Хабаровского края посетил Солнечный район

15 октября 2011, 01:50
В центре внимания Андрея Базилевского были спортивные учреждения и объекты

ХАБАРОВСК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Министр образования и науки Хабаровского края Андрей Базилевский совместно с председателем комитета по спорту правительства края Семеном Экшенгером посетили спортивные объекты Солнечного района.
В спортивной школе им. И.А. Мусатова гости оценили состояние футбольного поля, которое нуждается в новом искусственном газоне, посетили роллердром – любимое место отдыха всей местной молодежи.
В детском учреждении, Андрей Базилевский и Семен Экшенгер, встретили группу пенсионеров, которые поделились своими впечатлениями и признались, что с большим удовольствием приходят сюда плавать.
В спортивной школе "Юность" занимаются юные хоккеисты. А зимой на каток приходят кататься все желающие, для них в холодное время года работает теплая раздевалка и прокат коньков.
В завершении визита Андрей Базилевский провел встречу с педагогическим коллективом Солнечного промышленного техникума.
Прошел год с момента реорганизации учреждения. Педагоги поблагодарили министерство образования за то, что им сохранили ставки и повысили заработную плату!
"Я вижу, что учебное заведение работает! Необходимо и дальше развиваться, создавать условия для получения ребятами качественного образования! Должна быть конкуренция среди учреждений профессионального образования!" - подвел итог встречи министр.
Об этом сообщает информационно-образовательный портал «ПроОбраз 27».

Фото с сайта «ПроОбраз 27»

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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