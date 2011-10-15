vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2011, 02:28

Published 15 октября 2011, 02:28

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

В Китае выпустили чехлы на iPhone с лицом Стива Джобса

15 октября 2011, 02:28
Так бизнесмены решили почтить память легендарного основателя Apple

ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На электронном рынке города Шэньчжэнь в Южном Китае в продажу поступили чехлы для iPhone 4 с изображением недавно скончавшегося Стива Джобса.

Таким образом, было решено почтить память ушедшего из жизни главы Apple Inc, пишет China Daily.
Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября. Причиной смерти 56-летнего основателя Apple стала остановка дыхания, вызванная раком поджелудочной железы, который распространился на другие органы. Джобс умер в своем доме в Пало Альто. Рак поджелудочной железы у него был обнаружен еще в 2003 году, впоследствии Джобс перенес несколько сложных операций. Именно плохое состояние здоровья, по мнению многих наблюдателей, послужило причиной ухода с поста главы Apple в августе 2011 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика