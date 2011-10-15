В Китае выпустили чехлы на iPhone с лицом Стива Джобса

Posted 15 октября 2011, 02:28
Published 15 октября 2011, 02:28
Modified 17 сентября 2022, 12:36
Updated 17 сентября 2022, 12:36
ВЛАДИВОСТОК. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На электронном рынке города Шэньчжэнь в Южном Китае в продажу поступили чехлы для iPhone 4 с изображением недавно скончавшегося Стива Джобса.
Таким образом, было решено почтить память ушедшего из жизни главы Apple Inc, пишет China Daily.
Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября. Причиной смерти 56-летнего основателя Apple стала остановка дыхания, вызванная раком поджелудочной железы, который распространился на другие органы. Джобс умер в своем доме в Пало Альто. Рак поджелудочной железы у него был обнаружен еще в 2003 году, впоследствии Джобс перенес несколько сложных операций. Именно плохое состояние здоровья, по мнению многих наблюдателей, послужило причиной ухода с поста главы Apple в августе 2011 года.