В Китае выпустили чехлы на iPhone с лицом Стива Джобса

Таким образом, было решено почтить память ушедшего из жизни главы Apple Inc, пишет China Daily.

Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября. Причиной смерти 56-летнего основателя Apple стала остановка дыхания, вызванная раком поджелудочной железы, который распространился на другие органы. Джобс умер в своем доме в Пало Альто. Рак поджелудочной железы у него был обнаружен еще в 2003 году, впоследствии Джобс перенес несколько сложных операций. Именно плохое состояние здоровья, по мнению многих наблюдателей, послужило причиной ухода с поста главы Apple в августе 2011 года.