Находкинские чиновники требуют признать поруганной свою честь и достоинство

ВЛАДИВОСТОК. 16 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Находкинский журналист Валентин Политаев, известный своими критическими (в отношении к власти) публикациями в прессе, выиграл сразу два судебных процесса у городских чиновников, подавших на него иски в Находкинский суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Первым с исковым заявлением в суд о защите своей чести, достоинства и деловой репутации обратился заместитель главы Находки по ЖКХ Сергей Мацковский. Ему не понравилась статья Валентина Политаева, опубликованная в одной из краевых газет Приморья, в которой откровенно рассказывалось о полном забвении со стороны управляющей организации «Горжилуправление» неблагоустроенного ветхо-аварийного жилого квартала, в народе известного как «Шанхай».

Сам Мацковский в суде не участвовал. Его интересы представлял коммерческий директор МУП «Находка-водоканал» Владимир Пелецкий. Судья Находкинского городского суда Назаренко оставила без удовлетворения исковые требования заместителя главы Находки по ЖКХ Сергея Мацковского к Валентину Политаеву и редакции газеты.

Но в процессе суда выяснилась одна очень интересная для многих горожан деталь. Оказывается, в Находке нет ветхого и аварийного жилья. До 2004 года таковое было (и тому Валентин Политаев представил доказательство: в декабре 2004-го тогда еще кандидат в мэры Находки Олег Колядин выпустил газету, в которой и перечислялось все ветхое и аварийное жилье, с обещаниями в случае его победы на выборах все исправить и народ пересилить), а в 2011 году такового жилья уже нет. Об этом письменно сообщил теперь уже глава Находки Олег Колядин.

Второй защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию от Валентина Политаева в суде решила начальник отдела цен и тарифов администрации Находки Лина Корастылева. Бывшую школьную учительницу математики обидела другая статья журналиста «А не пошли бы вы на ...ЖКУ». В ней автор дает свою личную оценку пресс-конференции, на которой чиновница рассказывала о повышенных в 2011 году тарифах на услуги ЖКХ в Находке.

Как и в первом случае с господином Мацковским, сама Лина Корастылева на суде не присутствовала, а доверила представлять свои интересы одному из юристов городской администрации. Однако судья Находкинского городского суда Логинова оставила без удовлетворения и эти исковые требования. На судебном процессе, журналистом были представлены уже оплаченные горожанами квитанции за вывоз твердых бытовых отходов и разница (после перехода расчетов с количества человек, проживающих в квартире, на количество квадратных метров жилья) составила от 50% до 70%.