Чьи дети в первую очередь получат место в детском саду?

ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Городская Дума на своем заседании 14 октября внесла изменения в «Положение об организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в городе Владивостоке». Проект внесен администрацией города.

Так, право на первоочередное получение мест в детских садах, согласно проекту, имеют дети сотрудников полиции; военнослужащих; из многодетных семей; дети-инвалиды, и дети, один из родителей которых является инвалидом; дети, находящиеся под опекой; дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Право на внеочередное зачисление в детские сады имеют: дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; дети прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, судей.

Как отметила в своем докладе председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Талабаева, в перечень льготников включена новая категория - «дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в то же время проектом предлагается исключить из этого перечня одиноких родителей и учащихся матерей. Она напомнила, что при рассмотрении проекта на заседаниях комитета по социальной политике и делам ветеранов депутаты высказались против исключения указанной категории из перечня льготников, так как это может повлечь за собой нарушение прав и интересов детей и родителей и вызвать социальную напряженность.

Кроме того, к проекту поступила поправка депутата Александра Кириченко, который предлагает внести в перечень детей работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений из числа младших воспитателей.

По информации заместителя главы Владивостока Натальи Мальцевой, в настоящее время в городе предоставляется 6,5 тыс. путевок в год, при этом льготная очередь состоит из 4 тыс. детей. Из них одинокие родители- 1179, военнослужащих - 1168, сотрудников УВД – 661, дети студентов - 187. По словам замглавы, «если мы будем предоставлять путевки всем льготникам, обычные люди вообще могут никогда их не получить».

Депутаты отметили, что прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ и судьи – не самые незащищенные слои населения, поэтому их можно было бы и исключить из перечня льготников.

В результате проект МПА принят Думой в первом чтении. Работа над документом будет продолжена.

