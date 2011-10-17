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Posted 16 октября 2011, 22:48

Published 16 октября 2011, 22:48

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Ночью мимо Земли пролетела "апокалипсическая" комета

16 октября 2011, 22:48
С ней связывали конец света

ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Остатки знаменитой кометы Еленина, с которой предсказатели конца света связывали визит инопланетных кораблей, ночью пролетела на минимальном расстоянии от Земли, передаёт радио «Вести ФМ».

Рой обломков, которые трудно увидеть даже в большой телескоп, разминулась с нашей планетой на расстоянии почти 35 миллионов километров около полуночи по московскому времени.

Эта комета, открытая российским астрономом Леонидом Елениным в декабре 2010 года, неожиданно обрела громкую славу среди сторонников теорий заговора и проповедников наступления конца света в 2012 году. Они предсказывали, что с ее приближением к Земле наступит глобальная катастрофа. На снимках предсказатели обнаруживали даже космические корабли, которые «прячутся» за кометой.

Подробнее: http://news.mail.ru/society/7080305/?frommail=1

Mail.ru

Фото: http://www.liveinternet.ru/users/3514295/post187079407/

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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