Ночью мимо Земли пролетела "апокалипсическая" комета

Эта комета, открытая российским астрономом Леонидом Елениным в декабре 2010 года, неожиданно обрела громкую славу среди сторонников теорий заговора и проповедников наступления конца света в 2012 году. Они предсказывали, что с ее приближением к Земле наступит глобальная катастрофа. На снимках предсказатели обнаруживали даже космические корабли, которые «прячутся» за кометой.