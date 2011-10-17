Жители двух приморских городов смогут поклониться великой православной святыне

Posted 17 октября 2011, 03:44
Published 17 октября 2011, 03:44
Modified 17 сентября 2022, 12:36
Updated 17 сентября 2022, 12:36
ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостокском епархиальном управлении прошло рабочее совещание, посвященное прибытию в Приморскую митрополию великой православной святыни — пояса Пресвятой Богородицы. Согласно утвержденной программе, святыня будет пребывать в двух города: во Владивостоке и в Уссурийске, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Владивостокской епархии.
Программа пребывания пояса Пресвятой Богородицы в Приморской митрополии.
В городе Владивостоке (Покровский кафедральный собор, Океанский проспект, 44):
29 октября (суббота) — с 19.00 до 01.00
30 октября (воскресенье) — с 6.30 до 01.00
В городе Уссурийске (Покровский храм, ул. Чичерина, 80а):
31 октября (понедельник) — с 8.00
1 ноября (вторник) — до 11.00
Справка. Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Согласно преданию Пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и передавались из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) драгоценный ковчег с Поясом Богородицы перенесли из Палестины в Константинополь. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось.
Пребывание святыни на российской земле будет проходить с 20 октября по 23 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пояс пребывает в Россию впервые. Планируется, что за месяц святыня посетит 11 российских городов, в том числе - Владивосток. Перенесение святыни будет осуществляться Фондом апостола Андрея Первозванного.
«Предстоящее событие призвано способствовать возрождению в обществе духовности, и поддерживается Всероссийской программой «Святость материнства», — считает председатель Попечительского совета Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин.
Известно, что молитва пред святым поясом Богородицы помогает в исцелении раковых и других больных, а также бесплодия у женщин. Поскольку пояс Богородицы хранится на Афоне, куда доступ женщинам закрыт в течение уже многих веков, то у наших соотечественниц появится редчайшая возможность поклониться святыне, испросить у Матери Божией помощи в чадородии и других своих нуждах.
Подробная информация о поясе Пресвятой Богородицы доступна на официальном сайте Фонда апостола Андрея Первозванного: http://www.fap.ru/index.php?nt=news&id=14871
А.М.