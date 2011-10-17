vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2011, 03:44

Published 17 октября 2011, 03:44

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Жители двух приморских городов смогут поклониться великой православной святыне

17 октября 2011, 03:44
В Уссурийск и Владивосток привезут пояс Пресвятой Богородицы

ВЛАДИВОСТОК. 17 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостокском епархиальном управлении прошло рабочее совещание, посвященное прибытию в Приморскую митрополию великой православной святыни — пояса Пресвятой Богородицы. Согласно утвержденной программе, святыня будет пребывать в двух города: во Владивостоке и в Уссурийске, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Владивостокской епархии.

Программа пребывания пояса Пресвятой Богородицы в Приморской митрополии.
В городе Владивостоке (Покровский кафедральный собор, Океанский проспект, 44):
29 октября (суббота) — с 19.00 до 01.00
30 октября (воскресенье) — с 6.30 до 01.00
В городе Уссурийске (Покровский храм, ул. Чичерина, 80а):
31 октября (понедельник) — с 8.00
1 ноября (вторник) — до 11.00

Справка. Пояс Пресвятой Богородицы хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Согласно преданию Пояс и риза Божией Матери незадолго до Ее Успения были отданы двум благочестивым иерусалимским вдовам и передавались из поколения в поколение. При императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) драгоценный ковчег с Поясом Богородицы перенесли из Палестины в Константинополь. Впоследствии святыня делилась на части, местопребывание которых не раз менялось.

Пребывание святыни на российской земле будет проходить с 20 октября по 23 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пояс пребывает в Россию впервые. Планируется, что за месяц святыня посетит 11 российских городов, в том числе - Владивосток. Перенесение святыни будет осуществляться Фондом апостола Андрея Первозванного.

«Предстоящее событие призвано способствовать возрождению в обществе духовности, и поддерживается Всероссийской программой «Святость материнства», — считает председатель Попечительского совета Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин.

Известно, что молитва пред святым поясом Богородицы помогает в исцелении раковых и других больных, а также бесплодия у женщин. Поскольку пояс Богородицы хранится на Афоне, куда доступ женщинам закрыт в течение уже многих веков, то у наших соотечественниц появится редчайшая возможность поклониться святыне, испросить у Матери Божией помощи в чадородии и других своих нуждах.

Подробная информация о поясе Пресвятой Богородицы доступна на официальном сайте Фонда апостола Андрея Первозванного: http://www.fap.ru/index.php?nt=news&id=14871
А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика