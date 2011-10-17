Жители двух приморских городов смогут поклониться великой православной святыне

Известно, что молитва пред святым поясом Богородицы помогает в исцелении раковых и других больных, а также бесплодия у женщин. Поскольку пояс Богородицы хранится на Афоне, куда доступ женщинам закрыт в течение уже многих веков, то у наших соотечественниц появится редчайшая возможность поклониться святыне, испросить у Матери Божией помощи в чадородии и других своих нуждах.