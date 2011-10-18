Десятки приморцев стали обладателями звания "Талантливая молодежь России"

ВЛАДИВОСТОК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Более сорока приморцев стали обладателями звания «Талантливая молодежь России» в этом году.

Молодые таланты Приморья стали первыми в предметных олимпиадах, всероссийских экологических, детских и общественных фестивалях, конкурсах инновационных исследований, краеведческих конференциях и спортивных чемпионатах.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, все студенты и школьники будут награждены денежной премией в рамках национального проекта «Образование». Шесть победителей получат денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей. Тридцать пять призеров станут обладателями премии в 30 тысяч рублей.

Напомним, премия для поддержки талантливой молодежи — вид государственной поддержки одаренных молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. 5 тысяч 350 молодых граждан России ежегодно в 2006-2011 годах получают премии в размере 60 тысяч и 30 тысяч рублей. Чтобы стать кандидатом на ее получение необходимо стать победителем или призером всероссийского или международного конкурсного мероприятия.