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Posted 18 октября 2011, 05:27

Published 18 октября 2011, 05:27

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Десятки приморцев стали обладателями звания "Талантливая молодежь России"

18 октября 2011, 05:27
Все студенты и школьники будут награждены денежной премией в рамках национального проекта "Образование"

ВЛАДИВОСТОК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Более сорока приморцев стали обладателями звания «Талантливая молодежь России» в этом году.
Молодые таланты Приморья стали первыми в предметных олимпиадах, всероссийских экологических, детских и общественных фестивалях, конкурсах инновационных исследований, краеведческих конференциях и спортивных чемпионатах.
Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, все студенты и школьники будут награждены денежной премией в рамках национального проекта «Образование». Шесть победителей получат денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей. Тридцать пять призеров станут обладателями премии в 30 тысяч рублей.
Напомним, премия для поддержки талантливой молодежи — вид государственной поддержки одаренных молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. 5 тысяч 350 молодых граждан России ежегодно в 2006-2011 годах получают премии в размере 60 тысяч и 30 тысяч рублей. Чтобы стать кандидатом на ее получение необходимо стать победителем или призером всероссийского или международного конкурсного мероприятия.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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