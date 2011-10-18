Ученические стипендии КнААПО увеличены до 10 000 рублей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 сентября размер стипендии для тех, кто обучается рабочим профессиям на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении, составляет 10 000 рублей в месяц. Такая сумма установлена ученикам, не пропускающим занятий по неуважительным причинам и успешно проходящим промежуточные аттестации, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре предприятия.

Жителям других городов, принятым в объединение на обучение, а также военнослужащим, пришедшим на завод учениками не позднее трёх месяцев после демобилизации, за первый месяц учёбы установлена повышенная стипендия – 13 000 рублей. В последующие месяцы этим категориям учеников стипендия будет выплачиваться на общих для всех условиях.

ОАО «КнААПО» – это единственное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, которое предоставляет возможность бесплатного обучения рабочей профессии на базе своего Учебно-производственного комбината. При этом последующее трудоустройство в объединение – гарантировано. Рабочую профессию на КнААПО может получить каждый, особых требований к ученику не предъявляется. В зависимости от желаемой профессии обучение длится от 2 до 6 месяцев. По истечении срока проходит аттестация, ученик получает квалификационный разряд и трудоустраивается в объединение как квалифицированный рабочий. По полученной профессии он должен отработать не менее трех лет (в соответствии с заключенным договором).

В этом году предприятие планирует подготовить 700 учеников, которые впоследствии пополнят достойные ряды заводчан. На сегодняшний день в объединение уже принято более 300 учеников, набор продолжается.

Решение об увеличении суммы стипендии принято руководством объединения с целью привлечения молодёжи на производство, а также повышения социальной защиты граждан, проходящих обучение на предприятии по рабочим профессиям.

«Мы предлагаем молодёжи возможность получить востребованную профессию, высококвалифицированную и современную работу и, что немаловажно, конкурентоспособный уровень дохода в период обучения рабочей профессии, - говорит заместитель генерального директора по финансам и реформированию Андрей Климов, – Я считаю, что сегодня с такой поддержкой тот, кто придёт в объединение учеником, может чувствовать себя вполне уверенно».