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Posted 18 октября 2011, 00:09

Published 18 октября 2011, 00:09

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

Ученические стипендии КнААПО увеличены до 10 000 рублей

18 октября 2011, 00:09
Это единственное предприятие в Комсомольске, которое предоставляет возможность бесплатного обучения

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 сентября размер стипендии для тех, кто обучается рабочим профессиям на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении, составляет 10 000 рублей в месяц. Такая сумма установлена ученикам, не пропускающим занятий по неуважительным причинам и успешно проходящим промежуточные аттестации, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре предприятия.
Жителям других городов, принятым в объединение на обучение, а также военнослужащим, пришедшим на завод учениками не позднее трёх месяцев после демобилизации, за первый месяц учёбы установлена повышенная стипендия – 13 000 рублей. В последующие месяцы этим категориям учеников стипендия будет выплачиваться на общих для всех условиях.
ОАО «КнААПО» – это единственное предприятие в Комсомольске-на-Амуре, которое предоставляет возможность бесплатного обучения рабочей профессии на базе своего Учебно-производственного комбината. При этом последующее трудоустройство в объединение – гарантировано. Рабочую профессию на КнААПО может получить каждый, особых требований к ученику не предъявляется. В зависимости от желаемой профессии обучение длится от 2 до 6 месяцев. По истечении срока проходит аттестация, ученик получает квалификационный разряд и трудоустраивается в объединение как квалифицированный рабочий. По полученной профессии он должен отработать не менее трех лет (в соответствии с заключенным договором).
В этом году предприятие планирует подготовить 700 учеников, которые впоследствии пополнят достойные ряды заводчан. На сегодняшний день в объединение уже принято более 300 учеников, набор продолжается.
Решение об увеличении суммы стипендии принято руководством объединения с целью привлечения молодёжи на производство, а также повышения социальной защиты граждан, проходящих обучение на предприятии по рабочим профессиям.
«Мы предлагаем молодёжи возможность получить востребованную профессию, высококвалифицированную и современную работу и, что немаловажно, конкурентоспособный уровень дохода в период обучения рабочей профессии, - говорит заместитель генерального директора по финансам и реформированию Андрей Климов, – Я считаю, что сегодня с такой поддержкой тот, кто придёт в объединение учеником, может чувствовать себя вполне уверенно».

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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