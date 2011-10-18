В Хабаровском краеведческом музее открывается фотовыставка в честь дня края

ХАБАРОВСК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА — городская фотовыставка «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход» откроется в дальневосточной столице накануне 73-летней годовщины Хабаровского края.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации на выставке представлены 250 фотографий учащихся 47 местных школ.

Традиционная экспозиция впервые столь масштабна – раньше она проходила в одной из школ, а нынче расположилась в выставочной витрине окна краевого музея имени Н.И. Гродекова со стороны парковой зоны, и работы юных хабаровчан увидят все желающие.

Из 450 работ во время первого этапа было отобрано 250 в нескольких номинациях: «Флора и фауна Хабаровского края», «Музыка пейзажа», «Без прошлого нет будущего», «Мир интересных людей», «Крепкая семья – сильная держава», «Не стареют душой ветераны».

Кстати, оценить детское творчество можно даже ночью — витрина музея подсвечивается. Выставка откроется 19 октября в 15 часов, а завершится 11 ноября торжественной церемонией награждения самых талантливых ре-бят.