vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2011, 05:09

Published 18 октября 2011, 05:09

Modified 17 сентября 2022, 12:36

Updated 17 сентября 2022, 12:36

В Хабаровском краеведческом музее открывается фотовыставка в честь дня края

18 октября 2011, 05:09
Полюбоваться на работы местной молодежи можно даже ночью

ХАБАРОВСК. 18 октября. ВОСТОК-МЕДИА — городская фотовыставка «Здесь начинается Россия, здесь солнце начинает ход» откроется в дальневосточной столице накануне 73-летней годовщины Хабаровского края.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе городской администрации на выставке представлены 250 фотографий учащихся 47 местных школ.
Традиционная экспозиция впервые столь масштабна – раньше она проходила в одной из школ, а нынче расположилась в выставочной витрине окна краевого музея имени Н.И. Гродекова со стороны парковой зоны, и работы юных хабаровчан увидят все желающие.
Из 450 работ во время первого этапа было отобрано 250 в нескольких номинациях: «Флора и фауна Хабаровского края», «Музыка пейзажа», «Без прошлого нет будущего», «Мир интересных людей», «Крепкая семья – сильная держава», «Не стареют душой ветераны».
Кстати, оценить детское творчество можно даже ночью — витрина музея подсвечивается. Выставка откроется 19 октября в 15 часов, а завершится 11 ноября торжественной церемонией награждения самых талантливых ре-бят.

ак
http://citycatalogue.ru/Russia/Khabarovsk/

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика