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Posted 18 октября 2011, 15:15

Published 18 октября 2011, 15:15

Modified 10 января, 13:04

Updated 10 января, 13:04

Жителей Приамурья опять разбудили подземные толчки (фото и видео)

18 октября 2011, 15:15
Сюжет
Происшествие
Очевидцы говорят, что в Сковородино люди этой ночью выходят на улицы из-за страха перед новым землетрясением

ХАБАРОВСК. 19 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Новые толчки почувствовали на себе этой ночью жители города Сковородино и близлежащих окрестностей. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» по телефону местный житель Дмитрий Павлик, землетрясение произошло около полуночи по местному времени с 18 на 19 октября. В домах ходила ходуном мебель, раскачивались люстры. Это были первые ощутимые толчки после землетрясения 14 октября, которое специалисты оценили в магнитуду 5.9. Как рассказал очевидец, перепуганные повторными толчками люди выходят из домов на улицу, несмотря на холодную погоду. Жители напуганы тем, что удар стихии может повториться. У всех еще в памяти стоит то, что творилось в минувшую пятницу. Как рассказали репортеры приамурского информационное агентства «Амур. Инфо» со ссылкой на видеосвидетельства журналистов благовещенского телеканала «Альфа» (они побывали в зоне чрезвычайного бедствия в минувшие выходные), на зданиях видны трещины, образовавшиеся в результате подземных колебаний. Жители города, заведующая детским садом, главный врач ЦРБ, директор школы рассказывают о первой реакции на землетрясение и последствиях стихии.

После пятничного землетрясения в Сковородинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы велись на частично разрушенной котельной «Центральная». Приостановлены занятия в некоторых образовательных учреждениях.
— Сила этого землетрясения (14 октября) по шкале Рихтера в эпицентре была 5,9 балла. Мы называем его сильным или катастрофическим, потому что такие толчки могут привести к серьезным разрушениям зданий, — рассказал репортерам газеты «Амурская правда» главный геолог Якутского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН Анатолий Петров. — В том, что колебания земной коры произошли именно в этом месте, нет ничего особенного. От озера Байкал до Охотского моря проходит 600-километровая зона, где стыкуются две литосферные плиты. В Байкало-Становом сейсмическом поясе находятся, в том числе, и север Амурской области, и юг Якутии. Это довольно сейсмоопасная зона. Здесь могут происходить землетрясения силой до 9 баллов. Природа землетрясения уже давно изучена: одна литосферная плита давит на другую и, когда это напряжение достигает предела, происходит мощнейший выброс энергии и колебания земной коры на стыке двух плит.
Информации о силе землетрясения в ночь с 18 на 19 октября пока нет. По свидетельству очевидцев перебоев в подаче электроэнергии или тепла не последовало. Гораздо более ощутимым может быть психологическое воздействие подземных толчков на население. Уже несколько дней жителей городов и поселков Приамурья беспокоят слухи о том, что, якобы, региону угрожает мощное разрушительное землетрясение, но власти, мол, скрывают информацию об этом. Из уст в уста передается информация о «точном времени грядущих катастрофических толчков». Местные власти были вынуждены даже разместить на домах Сковородина вот такие листовки, где пытаются пресечь распространение слухов с просьбой сообщать данные об их распространителях в компетентные органы (см. фото).

И.С.
Фото Дмитрия Павлика
Иллюстрация на заголовке с сайта http://www.itar-tass.com/c9/247606.html

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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