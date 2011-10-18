Жителей Приамурья опять разбудили подземные толчки (фото и видео)

После пятничного землетрясения в Сковородинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы велись на частично разрушенной котельной «Центральная». Приостановлены занятия в некоторых образовательных учреждениях.

— Сила этого землетрясения (14 октября) по шкале Рихтера в эпицентре была 5,9 балла. Мы называем его сильным или катастрофическим, потому что такие толчки могут привести к серьезным разрушениям зданий, — рассказал репортерам газеты «Амурская правда» главный геолог Якутского филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН Анатолий Петров. — В том, что колебания земной коры произошли именно в этом месте, нет ничего особенного. От озера Байкал до Охотского моря проходит 600-километровая зона, где стыкуются две литосферные плиты. В Байкало-Становом сейсмическом поясе находятся, в том числе, и север Амурской области, и юг Якутии. Это довольно сейсмоопасная зона. Здесь могут происходить землетрясения силой до 9 баллов. Природа землетрясения уже давно изучена: одна литосферная плита давит на другую и, когда это напряжение достигает предела, происходит мощнейший выброс энергии и колебания земной коры на стыке двух плит.

Информации о силе землетрясения в ночь с 18 на 19 октября пока нет. По свидетельству очевидцев перебоев в подаче электроэнергии или тепла не последовало. Гораздо более ощутимым может быть психологическое воздействие подземных толчков на население. Уже несколько дней жителей городов и поселков Приамурья беспокоят слухи о том, что, якобы, региону угрожает мощное разрушительное землетрясение, но власти, мол, скрывают информацию об этом. Из уст в уста передается информация о «точном времени грядущих катастрофических толчков». Местные власти были вынуждены даже разместить на домах Сковородина вот такие листовки, где пытаются пресечь распространение слухов с просьбой сообщать данные об их распространителях в компетентные органы (см. фото).