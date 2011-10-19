Общественные слушания по проекту бюджета Чукотского АО-2012 прошли в Анадыре

АНАДЫРЬ. 19 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Общественные слушания по проекту бюджета Чукотского автономного округа на 2012 год прошли сегодня в Анадыре.

В слушаниях приняли члены правительства Чукотского автономного округа, депутаты думы Чукотского АО, а также представители общественности и средств массовой информации.

Как сообщил заместитель губернатора, начальник департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Андрей Мингазов, основными задачами бюджетной политики на 2012 год остаются обеспечение сбалансированности бюджета, исполнение всех принятых расходных обязательств Чукотского автономного округа и муниципалитетов, адресное решение социальных проблем и стимулирование инновационного развития.

«С учетом указанных приоритетов при проектировании бюджета Чукотского автономного округа доходы планируются в размере 14 млрд 271 млн 121,8 тыс. рублей. Формирование доходной базы окружного бюджета на 2012 год осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2012 год и оценки поступлений доходов в окружной бюджет в 2011 году», – отметил Андрей Мингазов.

Основными статьями доходов окружного бюджета будут налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, а также безвозмездные поступления из других бюджетов Российской Федерации.

Расходы бюджета Чукотского автономного округа предварительно планируются на уровне 14 млрд 271 млн 121,8 тыс. рублей. Таким образом, проект регионального бюджета на 2012 год является бездефицитным, а сумма доходов равняется сумме расходов.

«В целом бюджет 2012 года по расходам соответствует плановым назначениям 2011 года с учетом отдельных особенностей, – добавил Андрей Мингазов. – В проекте учтены изменения связанные с переводом с 1 января 2012 года финансового обеспечения полиции на федеральный уровень. В результате сокращения расходов окружного бюджета на обеспечение полиции часть полномочий Российской Федерации будет передана на региональный уровень».

В частности, за счет собственных средств бюджета округа будут исполняться переданные полномочия по выплате единовременного пособия при устройстве ребенка в семью, по обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также полномочия в области содействия занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам).

Проект закона о бюджете Чукотского автономного округа на 2012 год в соответствии с требованиями действующего законодательства будет внесен в думу Чукотского АО не позднее 1 ноября 2011 года, - сообщили РИА "Восток-Медиа" в управлении информационной политики Чукотского АО.