Обзор газеты "Граница России - Северо-Восток"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 октября. В свежем номере газеты вы прочитаете:

- В канун празднования годовщины основания Петропавловска-Камчатского моряки-пограничники были приглашены на приём главы города. О чём шёл разговор на этой встрече, читайте на страницах еженедельника;

- В рубрике «Как живешь, граница?» материал об отделении в посёлке Октябрьский. О путине на западном побережье с точки зрения пограничников;

- Двадцать лет с именем Аскольда Пынько на борту ходит в море пограничное патрульное судно. Самые интересные факты из истории ППС рассказывает материал «Аура задержаний «Аскольда Пынько»;

- В рубрике «От первого лица» интервью руководителя Росграницы Дмитрия Безделова. О перспективах пунктов пропуска и затратах на их оснащение читайте на страницах газеты;

- «Исторический календарь» представляет публикацию «Тайфун» с запада сменился восточным ураганом»;

- Почему рецидивисты называют Камчатку краем непуганых идиотов, читатель узнает из интервью заместителя начальника УМВД России по Петропавловску-Камчатскому;

- «Где растут конфетные букеты и наряжается шампанское» рассказывает материал корреспондента еженедельника.

Также в свежем номере читатель узнает о других новостях, познакомится с интересными фактами в рубриках «Это любопытно», «Посмеемся?!». Вниманию читателей предлагается рубрика «Афиша» о всех культурных событиях Петропавловска.

Сайт газеты www.svrpu.ru/psv