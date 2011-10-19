vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2011, 01:18

Published 19 октября 2011, 01:18

Modified 1 сентября 2022, 06:50

Updated 1 сентября 2022, 06:50

Обзор газеты "Граница России - Северо-Восток"

19 октября 2011, 01:18
Читайте сегодня в газете

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 октября. В свежем номере газеты вы прочитаете:
- В канун празднования годовщины основания Петропавловска-Камчатского моряки-пограничники были приглашены на приём главы города. О чём шёл разговор на этой встрече, читайте на страницах еженедельника;
- В рубрике «Как живешь, граница?» материал об отделении в посёлке Октябрьский. О путине на западном побережье с точки зрения пограничников;
- Двадцать лет с именем Аскольда Пынько на борту ходит в море пограничное патрульное судно. Самые интересные факты из истории ППС рассказывает материал «Аура задержаний «Аскольда Пынько»;
- В рубрике «От первого лица» интервью руководителя Росграницы Дмитрия Безделова. О перспективах пунктов пропуска и затратах на их оснащение читайте на страницах газеты;
- «Исторический календарь» представляет публикацию «Тайфун» с запада сменился восточным ураганом»;
- Почему рецидивисты называют Камчатку краем непуганых идиотов, читатель узнает из интервью заместителя начальника УМВД России по Петропавловску-Камчатскому;
- «Где растут конфетные букеты и наряжается шампанское» рассказывает материал корреспондента еженедельника.
Также в свежем номере читатель узнает о других новостях, познакомится с интересными фактами в рубриках «Это любопытно», «Посмеемся?!». Вниманию читателей предлагается рубрика «Афиша» о всех культурных событиях Петропавловска.
Сайт газеты www.svrpu.ru/psv

#Новости#Общество#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика