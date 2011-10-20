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Posted 20 октября 2011, 00:10

Published 20 октября 2011, 00:10

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

Избирком Приморья утвердил список кандидатов в краевой парламент от двух партий

20 октября 2011, 00:10
С участниками выборов определились "Единая Россия" и "Справедливая Россия"

ВЛАДИВОСТОК. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Решением Избирательной комиссии Приморского края 19 октября заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, выдвинутый Приморскими региональными отделениями политических партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в избиркоме края.
Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Приморского края в количестве 40 человек, выдвинутый Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
На заседании ЦИК России присутствовал член Совета Федерации от Приморского края Вячеслав Фетисов.
Председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких вручила Вячеславу Фетисову удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края.
Также были зарегистрированы уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Приморском крае и принято решение о разрешении открытия специального избирательного счета данному избирательному объединению.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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