В этом году Хабаровск вложил в культуру почти 360 миллионов рублей

ХАБАРОВСК. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА - О необходимости развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры говорили на заседании коллегии при мэре Хабаровска.

В Хабаровске работают 19 муниципальных учреждений: детская и взрослая сети массовых библиотек, 9 учреждений дополнительного образования, 4 культурно-досуговых центра, театр пантомимы «Триада», музей истории города, городской парк отдыха и Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Их материальная база – это здания, музыкальные инструменты, декорации, сценические костюмы, книжные фонды, оргтехника и заработная плата работников.

Как было отмечено на заседании, за последние 4 года в отрасль из городской казны было вложено больше средств, чем за предыдущие 15 лет. И эта финансовая поддержка в значительной степени способствовала успехам юных хабаровчан и их педагогов.

Начиная с 2009 года более 500 учеников школ искусств становятся лауреатами и дипломантами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

По итогам 2010 года педагог школы искусств № 6 Николай Парчайкин признан лучшим в России, лучшим педагогом страны в этом году стала Людмила Шутова из музыкальной школы № 1, а сама школа включена в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России».

Только в этом году расходы бюджета по отрасли составили почти 360 миллионов рублей, а еще два года назад денег выделялось в полтора раза меньше.

Первоочередная задача сегодня – это ремонт и реконструкция помещений, ведь из 35 зданий капитально отремонтировано только 6.

Однако если несколько лет назад руководители учреждений жаловались на текущие крыши и кровли, отсутствие скрипок, аккордеонов и сценических нарядов, то сегодня они говорят, что неплохо было бы модернизировать парк инструментов, закупить суперсовременное оборудование, потратиться на модных ростовых кукол, благоустроить территории с применением ландшафтного дизайна.

На решение этих задач и направлены городские программы в отрасли. 2011-й год ознаменуется важным событием в культурной жизни Хабаровска – в октябре торжественно откроется городской Дворец культуры - самый современный центр Дальневосточного региона с концертным залом на 667 мест, выставочным и конференц-залом.

А также после реконструкции вновь начнет принимать гостей обновленный музей истории Хабаровска.