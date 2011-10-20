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Posted 20 октября 2011, 04:39

Published 20 октября 2011, 04:39

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

В этом году Хабаровск вложил в культуру почти 360 миллионов рублей

20 октября 2011, 04:39
Раньше жаловались на протекающие крыши, отсутствие скрипок и костюмов, а сейчас…

ХАБАРОВСК. 20 октября. ВОСТОК-МЕДИА - О необходимости развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры говорили на заседании коллегии при мэре Хабаровска.
В Хабаровске работают 19 муниципальных учреждений: детская и взрослая сети массовых библиотек, 9 учреждений дополнительного образования, 4 культурно-досуговых центра, театр пантомимы «Триада», музей истории города, городской парк отдыха и Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Их материальная база – это здания, музыкальные инструменты, декорации, сценические костюмы, книжные фонды, оргтехника и заработная плата работников.
Как было отмечено на заседании, за последние 4 года в отрасль из городской казны было вложено больше средств, чем за предыдущие 15 лет. И эта финансовая поддержка в значительной степени способствовала успехам юных хабаровчан и их педагогов.
Начиная с 2009 года более 500 учеников школ искусств становятся лауреатами и дипломантами городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов.
По итогам 2010 года педагог школы искусств № 6 Николай Парчайкин признан лучшим в России, лучшим педагогом страны в этом году стала Людмила Шутова из музыкальной школы № 1, а сама школа включена в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России».
Только в этом году расходы бюджета по отрасли составили почти 360 миллионов рублей, а еще два года назад денег выделялось в полтора раза меньше.
Первоочередная задача сегодня – это ремонт и реконструкция помещений, ведь из 35 зданий капитально отремонтировано только 6.
Однако если несколько лет назад руководители учреждений жаловались на текущие крыши и кровли, отсутствие скрипок, аккордеонов и сценических нарядов, то сегодня они говорят, что неплохо было бы модернизировать парк инструментов, закупить суперсовременное оборудование, потратиться на модных ростовых кукол, благоустроить территории с применением ландшафтного дизайна.
На решение этих задач и направлены городские программы в отрасли. 2011-й год ознаменуется важным событием в культурной жизни Хабаровска – в октябре торжественно откроется городской Дворец культуры - самый современный центр Дальневосточного региона с концертным залом на 667 мест, выставочным и конференц-залом.
А также после реконструкции вновь начнет принимать гостей обновленный музей истории Хабаровска.

Фото http://www.ermolaeva.ru/images/akter.jpg
ен

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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